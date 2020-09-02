Чебан рассказал, что ждет тех, кто окажется виновным в зловонии в Кишиневе

В духоте из-за нестерпимой жары и - без возможности открыть окна в своих домах: столица снова охвачена смрадом.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Зловоние не покидает молдавскую столицу: неприятный запах ощущают граждане практически всех районов Кишинева.

Все началось пару недель назад - в муниципии возобновились проблемы годичной давности. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что по факту неприятного запаха, который вновь появился в столице, проводится внутреннее расследование. Затем горожанам будто дали передышку на короткое время, но на протяжении последних дней жители столицы снова не могут открывать окна своих домов - на улице невыносимый смрад.

"Неприятный запах, который снова появился в городе, - это обсуждаемый на всех уровнях вопрос. Ежедневно предпринимаются необходимые меры, чтобы понять, что именно происходит. То, что зловоние в городе не такое сильное, как прошлым летом от накопительных озер с илом, - это факт. Мы сделали многое, чтобы это предотвратить", - заявил Чебан в среду.

По его мнению, причиной запаха в этом году послужил сброс сточных вод производственными компаниями в общественную канализацию.

"Взято 47 проб. Попросил обнародовать эти результаты с указанием названий компаний. Если будет доказано, что отходы этих предприятий спровоцировали неприятный запах в городе, их ждут серьезные проблемы. Впрочем, как и чиновников, которые это допустили", - подчеркнул глава столичной администрации.

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура даже открыла уголовное дело по фактам загрязнения воды, воздуха в муниципии Кишинев и неправильному управлению денежными ресурсами, приведшими к ущербу в 70 миллионов леев.

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