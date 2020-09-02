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Лаборатория.

Свежие данные Минздрава: в стране подтвердились 532 новых случая COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1841)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200902/31524306/svezhie-dannye-minzdrav-strana-podtverdilis-532-novykh-sluchaya-covid19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 38 тысячам.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 532 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Медицинский работник. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Майшев
COVID-19 в Молдове: количество летальных исходов увеличилось

По данным структуры, в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Египта, США и Украины.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 37 740.

За минувшие 24 часа проведены 2 524 теста, при этом повторно - 312.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 30 медработников: 11 врачей, 17 медсестер и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 509 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1274 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 386 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 26 575 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1024.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1841)

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