Когда самоизоляция обязательна, даже если человек прибыл из "зеленой зоны"

"Зеленая" и "красная" зоны, как не запутаться тем, кто приезжает в Молдову из-за границы, в вопросе о том, надо ли уходить на двухнедельную самоизоляцию.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Граждане Молдовы и иностранцы, которые прибывают в республику из стран, входящих в "зеленую зону", но при этом пересекали транзитом наземным путем государство из "красного" списка, обязаны самоизолироваться на 14 дней. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в среду.

Он пояснил, что в "красную зону" попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 нового типа составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить в карантин.

"Те, кто возвращается из стран, отнесенных в "красную зону", должны самоизолироваться на 14 дней. Почему именно на такой срок? Потому что максимальный инкубационный период вируса составляет две недели", - сказал специалист.

К примеру, продолжил эпидемиолог, если сделать тест на 10-й день, то это не гарантирует, что у человека не может проявиться инфекция на 13-й или 14-й день. Поэтому приехавший из "красной зоны" представляет риск для окружающих, отметил медик.

"Если гражданин прибывает из страны, где заболеваемость коронавирусом ниже 50 случаев на 100 тысяч населения, но он проезжал через "красную зону", то ему также придется самоизолироваться на 14 дней", - подчеркнул Чебан.

Каждые две недели молдавские специалисты будут обновлять списки стран, входящих в неблагоприятную зону. Публиковать сводку будут по пятницам.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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