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ЦИК Молдовы.

Выборы президента-2020: сколько потенциальных кандидатов подали документы в ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (89)
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Sputnik Молдова
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Центральная избирательная комиссия подвела промежуточные итоги процесса подачи документов регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. По итогам среды в Центральную избирательную комиссию шестеро потенциальных кандидатов в президенты Молдовы подали документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Таким образом, с 1 сентября в ЦИК обратились девять возможных претендентов на пост главы государства:

  1. Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии;
  2. Ренато Усатый от "Нашей партии";
  3. Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA";
  4. Александр Калинин от Партии регионов;
  5. Майя Санду от PAS;
  6. Андриан Канду от Pro Moldova;
  7. Ион Косташ, как независимый кандидат;
  8. Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
  9. Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.

Центризбирком рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы: сколько времени отведено на регистрацию кандидатов

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в ЦИК.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (89)

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