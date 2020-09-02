Выборы президента-2020: сколько потенциальных кандидатов подали документы в ЦИК

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. По итогам среды в Центральную избирательную комиссию шестеро потенциальных кандидатов в президенты Молдовы подали документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
Таким образом, с 1 сентября в ЦИК обратились девять возможных претендентов на пост главы государства:
- Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии;
- Ренато Усатый от "Нашей партии";
- Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA";
- Александр Калинин от Партии регионов;
- Майя Санду от PAS;
- Андриан Канду от Pro Moldova;
- Ион Косташ, как независимый кандидат;
- Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
- Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.
Центризбирком рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.
"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в ЦИК.
Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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