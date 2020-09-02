Выборы президента-2020: сколько потенциальных кандидатов подали документы в ЦИК

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. По итогам среды в Центральную избирательную комиссию шестеро потенциальных кандидатов в президенты Молдовы подали документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Таким образом, с 1 сентября в ЦИК обратились девять возможных претендентов на пост главы государства:

Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии; Ренато Усатый от "Нашей партии"; Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA"; Александр Калинин от Партии регионов; Майя Санду от PAS; Андриан Канду от Pro Moldova; Ион Косташ, как независимый кандидат; Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN); Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.

Центризбирком рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в ЦИК.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova