Скандал в мэрии одного из сел Кантемирского района: в чем подозревают примара

По делу о пассивной коррупции проходят трое человек, в числе которых глава администрации коммуны Готешты.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Нынешний и бывший примары, а также советник администрации коммуны Готешты, Кантемирского района, подозреваются в том, что требовали взятку у некоего предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра Молдовы.

Как отметили в ведомстве, деньги вымогали взамен на благоприятное для бизнесмена решение местного совета. Речь идет о ремонте молодежного центра в этом населенном пункте. Местный совет должен был выделить порядка шести миллионов леев победившей в конкурсе компании.

Чтобы включить проект решения в повестку дня служащие в разное время требовали выплату 10% от общей суммы - деньги, которые они якобы получали несколькими частями.

Следствие ведется по факту пассивной коррупции.

"Им троим грозит до 10 лет тюрьмы, штраф с лишением права занимать определенные должности некоторый период. В настоящее время двое из них задержан, а еще один человек находится на свободе", - отметили в НАЦ.

В структуре обратили внимание на презумпцию невиновности до объявления окончательного решения суда.

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