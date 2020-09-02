Очередная партия гумпомощи из Турции прибыла в Молдову

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Турция предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, в республику поступили 30 тысяч хирургических масок, 600 халатов 1400 медфартуков.

Защитное снаряжение распределят по медицинским учреждениям Молдовы, чтобы снизить риски заражения и обеспечить защиту персонала, который задействован в борьбе с коронавирусом нового типа, уточнили в Минздраве.

"В эти сложные моменты только благодаря солидарности и соучастие мы сможем преодолеть пандемию COVID-19. Турция - стратегический партнер в системе здравоохранения и социальном секторе. Мы выражаем признательность за всю предоставленную помощь", - сказал госсекретарь Минздрава Молдовы Александр Холостенко.

Посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер (Gurol Sokmensuer) отметил, что все переживают непростой период. "Из-за пандемии оказались приостановленными многие отрасли. Турция солидарна с Молдовой в этот период, и в дальнейшем будет поддерживать каждое направление деятельности", - сказал дипломат.

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Швейцарии и других стран.

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