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Гумпомощь Молдове со стороны Турции

Очередная партия гумпомощи из Турции прибыла в Молдову

© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
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Полученные средства защиты распределят по медицинским учреждениям республики. Основная цель - снизить риски заражения и обеспечить защиту персонала.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Турция предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, в республику поступили 30 тысяч хирургических масок, 600 халатов 1400 медфартуков. 

Защитное снаряжение распределят по медицинским учреждениям Молдовы, чтобы снизить риски заражения и обеспечить защиту персонала, который задействован в борьбе с коронавирусом нового типа, уточнили в Минздраве.

"В эти сложные моменты только благодаря солидарности и соучастие мы сможем преодолеть пандемию COVID-19. Турция - стратегический партнер в системе здравоохранения и социальном секторе. Мы выражаем признательность за всю предоставленную помощь", - сказал госсекретарь Минздрава Молдовы Александр Холостенко.

Посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер (Gurol Sokmensuer) отметил, что все переживают непростой период. "Из-за пандемии оказались приостановленными многие отрасли. Турция солидарна с Молдовой в этот период, и в дальнейшем будет поддерживать каждое направление деятельности", - сказал дипломат.

Российское судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Российское воздушное судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Швейцарии и других стран. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1841)

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