Сотни туристов в шоке. Водопады Сахарны исчезают – фото

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Продолжительная засуха сказалась не только на урожае, но и на состоянии водоемов Молдовы. В стране в течение долгого времени действуют гидрологические предупреждения из-за низкой водности. Не обошла эта проблема и один из водопадов живописной Сахарны.

Всего несколько месяцев назад ситуация здесь была другая. Туристы приезжали сюда, чтобы насладиться великолепным видом и сделать красивые фотографии.

© Photo : Facebook / Alecu Reniță Водопад в Сахарне. Фотография сделана в апреле 2020 года

Теперь это место совсем не узнать.

© Photo : Miroslav Rotari. Водопад в Сахарне. Фотография сделана 24 августа

Вместо шумного водопада - струя воды.

© Sputnik / Водопад в Сахарне. Фотография сделана 29 августа

Эколог Владимир Гараба, комментируя положение, в котором оказался водопад, отметил, что всему виной отсутствие осадков.

"В прошлом году и в нынешнем было очень мало дождей. Около половины среднегодового количества осадков. Если раньше, скажем выпадало, 550-600 миллиметров, то в прошлом году в целом по республике – 300-350. В этом году, по моим наблюдениям, еще меньше, чем 50%", - сказал Гараба.

По его словам, уровень грунтовых вод снизился до минимума. В песчаниках, где скапливалась вода, ее запасов уже просто нет. "Пока не будет пополнения, водоем не восстановится. Вот такая ситуация", - отметил специалист.

На восстановление водопада, как отметил эколог, потребуется несколько месяцев при условии обильных дождей. А вот если засуха продолжится в течение всей осени, то источник рискует пересохнуть.

"Как специалист, могу сказать, что засуха этого года беспрецедентная. За последние 70 лет такого не было. Говорят, что в 1946 году была такая же погода, но, мне кажется, что в нынешнем году засуха еще сильнее, чем в 1946-м. Такого никогда не было, чтобы с июля прошлого года до мая-июня не было вообще дождей, а потом опять период очень сильной засухи", - подчеркнул Гараба.

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Эколог Анатолий Прохницкий обратил внимание на проблему глобального потепления в принципе и отсутствия своевременной реакции со стороны властей на эту опасность.

По его словам, в республике есть закон, который предусматривает высадку деревьев вдоль водоемов, однако он не работает в достаточной степени - лесонасаждений крайне мало. "Вода испаряется. То же самое касается источника в Сахарне. Из-за того, что вокруг отсутствуют лесной покров, увеличивается испарение влаги", - сказал эксперт.

Он пояснил, что система водоемов схожа с кровеносной – "если что-то где-то пересыхает, то все это взаимосвязано".

На данный момент, как отметил эколог, наиболее серьезная обстановка наблюдается на юге и в центральной зоне республики.

"Высыхают русла рек, высыхают озера. Пока мы бессильны этому противостоять. Да, мы можем сейчас засадить деревья вдоль водоемов, но нужно время на то, чтобы они выросли, нужен полив, а откуда его брать, если воды мало? Ситуацию надо менять, и подходить к решению проблемы нужно комплексно", - отметил Прохницкий.

Сахарна с комплексом монастырей и водопадами находится в 110 километрах от молдавской столицы. Это одно из самых живописных мест, которое пользуется популярностью среди туристов.

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