Президент Молдовы поздравил военнослужащих Молдовы с Днем Национальной армии

Вооруженные силы Молдовы отмечают День Национальной армии. По этому поводу свои поздравления передал президент республики.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Динамичный процесс формирования и развития Национальной армии способствовал ее утверждению как гаранта независимости Республики Молдова. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон, поздравляя молдавских военных, гражданских служащих и ветеранов с 29-й годовщиной Национальной армии.

"Сегодня праздник людей, непосредственно вовлеченных в сложный процесс обеспечения защиты государства, праздник тех, кто ежедневно демонстрирует ответственность, самоотверженность, доблесть и честь", - отметил Додон.

По его мнению, армия формирует и закаливает качества, определяющие защитников, патриотов и героев. Она способствует воспитанию новых поколений в духе любви к Родине, уважения к национальным традициям и ценностям.

Как подчеркнул глава государства, посещая части Национальной армии, он заметил высокий уровень профессиональной подготовки военнослужащих и констатировал их желание продвигаться в индивидуальном и институциональном развитии.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Додон принял участие в торжественной церемонии в честь 29-летия Нацармии Молдовы

"Ценю это и уверяю вас в том, что на уровне руководства страны будут предприниматься совместные шаги по укреплению системы национальной обороны, улучшению условий несения службы, поддержке военных и их семей, по обеспечению социальной защиты ветеранов", - добавил Додон.

Вооруженные силы Молдовы отмечают в четверг, 3 сентября, День Национальной армии. Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

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