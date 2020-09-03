Глава Минобороны Молдовы рассказал, чему учат в Национальной армии

Каковы достижения Национальной армии за время ее существования и что значит служба для молдавских военных. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал глава оборонного ведомства республики.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Самое важное научить военного любить Родину, а не политическую организацию. Об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik рассказал министр обороны Молдовы Александр Пынзарь.

© Sputnik / Osmatesco Александр Пынзарь отметил, что Молдова много инвестирует в подготовку своих военных

"Важно подготовить военного так, чтобы он понимал, что служит Родине, а не какой-либо политической партии, формированию и кому-либо еще. В учебные часы важно научить его любить страну, понимать, что такое мир, военный долг, чтобы он знал законодательство и нынешние риски, мог анализировать информацию. Но самое важное, чтобы он был патриотом", - рассказал глава Минобороны.

Достижения Нацармии

Молдова 3 сентября отмечает День Национальной армии, которая в этом году празднует 29-летие. Это возраст хоть и молодого, но уже зрелого человека. Глава Минобороны рассказал, что для военного 29 лет службы – это довольно большой период жизни, однако для армии по временной шкале довольно небольшой срок.

"Мы считаемся молодой армией, но у нас есть достигнутые цели, которыми мы гордимся. Лично меня радует изменение менталитета молдавского военного, молдавского офицера. Мы очень много инвестируем в подготовку молдавских военных. Сотни из них обучаются в одних из самых лучших военных школах мира", - сказал Пынзарь.

По его словам, важно участие молдавских военных в международных миссиях.

"Для нас также значимо участие молдавских военнослужащих в миротворческих миссиях за рубежом. "Экспорт" безопасности для нас очень важен, потому что там хорошая практика, о Молдове узнают, и мы наращиваем свой потенциал", - отметил министр.

Сложные периоды в истории Нацармии Молдовы

Приднестровский конфликт оказался самым печальным периодом для Национальной армии и страны в целом, считает Пынзарь. Он напомнил о погибших в этих боевых действиях.

По его словам, военнослужащие Нацармии участвовали в ликвидации последствий и операциях по предотвращению природных катаклизмов.

"Были и ситуации, когда бюджет был очень-очень ограниченным и не выделились деньги. Уровень обеспечения провизией и снаряжением был крайне низким", - рассказал собеседник.

По его словам, выделенного на этот год бюджета также недостаточно. "Порядка 80% от него рассчитан на выплату зарплаты. На развитие у нас практически нет денег. Рассчитываем больше на вливания иностранных партнеров. Говоря о цифрах – годовой бюджет, предоставляемый Нацармии, представляет 0,34% ВВП. Международная практика же показывает, что вливания в армию должны составлять от 2 до 10% ВВП", - подчеркнул Пынзарь.

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А в этом году, как отметил министр обороны, перед военнослужащими встал новый вызов - COVID-19, с которым столкнулся весь мир.

"Но мы критически подходим к данному вопросу. Военнослужащих вывели на улицы, когда это потребовалось. И они справляются. За что их благодарю. Выражаю благодарность и военным врачам, которые с первого дня объявления чрезвычайного положения из-за коронавируса были на передовой в борьбе с этой инфекцией – доставляли больных в медучреждения, формировались группы для тестирования людей", - сказал министр.

Вооруженные силы Молдовы отмечают в четверг, 3 сентября, День Национальной армии. Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

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