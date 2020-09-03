Пынзарь о том, как инфекция попадает в казармы и сколько военных болеют COVID-19

Глава Минобороны республики рассказал, как военнослужащие пережили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, и как в армию попадает инфекция.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. На данный момент в рядах Национальной армии Молдовы коронавирус нового типа подтвержден у 11 военнослужащих. Об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik рассказал министр обороны Молдовы Александр Пынзарь.

По его словам, во время действия в республике чрезвычайного положения из-за COVID-19 в рядах Нацармии не было выявлено не одного заражения вирусом.

"После снятия чрезвычайного положения люди стали передвигаться, и у нас стали регистрироваться подобные случаи. Потому что есть вспомогательный персонал - повара, техники и другие специалисты, которые утром приходят в военные части и вечером уходят", - сказал Пынзарь, уточнив, что именно так инфекция и попадала в ряды армии.

Он отметил, что за весь период пандемии в рядах Нацармии коронавирус подтвердился у порядка ста человек.

"К счастью, нет ни одного летального исхода. На данный момент зарегистрировано 11 человек, у которых подтвердился COVID-19", - подчеркнул министр.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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