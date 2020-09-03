11:13 04 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Александр Пынзарь

Пынзарь о том, как инфекция попадает в казармы и сколько военных болеют COVID-19

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1847)
216 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/02/31525450.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31532418/pinzar-o-tom-kak-infektsiya-popadaet-kazarmy-skolko-voennykh-boleyut-covid19.html

Глава Минобороны республики рассказал, как военнослужащие пережили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, и как в армию попадает инфекция.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. На данный момент в рядах Национальной армии Молдовы коронавирус нового типа подтвержден у 11 военнослужащих. Об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik рассказал министр обороны Молдовы Александр Пынзарь.

По его словам, во время действия в республике чрезвычайного положения из-за COVID-19 в рядах Нацармии не было выявлено не одного заражения вирусом.

"После снятия чрезвычайного положения люди стали передвигаться, и у нас стали регистрироваться подобные случаи. Потому что есть вспомогательный персонал - повара, техники и другие специалисты, которые утром приходят в военные части и вечером уходят", - сказал Пынзарь, уточнив, что именно так инфекция и попадала в ряды армии.

Динамика подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Молдове
© Sputnik /
Ситуация с COVID-19 в Молдове
Он отметил, что за весь период пандемии в рядах Нацармии коронавирус подтвердился у порядка ста человек.

"К счастью, нет ни одного летального исхода. На данный момент зарегистрировано 11 человек, у которых подтвердился COVID-19", - подчеркнул министр.

COVID-19 в Молдове: заболеваемость в стране повышенная>>>

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1847)

По теме

Улицы Кишинева будут патрулировать 50 солдат Национальной армии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Макей заявил о предотвращении попытки цветной революции в Беларуси.
В Белоруссии предотвращена попытка цветной революции - Макей
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться