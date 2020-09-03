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Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь

Глава Минобороны Молдовы: бассейн Черного моря - горячая точка

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
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Руководитель оборонного ведомства республики пояснил в эфире радиостудии Sputnik, нужна ли армия нейтральному государству.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. У любого государства должна быть своя армия. Об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik рассказал министр обороны Молдовы Александр Пынзарь.

По его словам, бассейн Черного моря - довольно горячая точка. Поэтому, как считает министр, у любой страны должна быть армия в соответствии с рисками на национальном и международном уровне в той или иной зоне.

"У любого государства она должна быть, потому что это атрибут сильной и демократической страны", - сказал министр.

Он обратил внимание, что делается все возможное для того, чтобы молодые люди хотели вступить в ряды Национальной армии.

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© Sputnik /
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"Как? Инвестируем финансовые средства, много рассказываем и показываем гражданами, что такое армия, что делают военнослужащие. Если вы спросите, что они (военнослужащие - ред.) делают каждый день? Они тренируются для сохранения боевых возможностей для основной цели - защиты Родины. Спросите, если это не нравится гражданам, отвечу, что люди должны понимать, что все это время, которое отведено на подготовку, - значит безопасность", - сказал Пынзарь.

По его мнению, молодой человек, который проходит службу в армии, меняется в лучшую сторону.

"Подготовка включает патриотическое воспитание. Им рассказывают о подвигах и многом другом. Мы проводили исследование и выяснили, что те, кто проходит службу, реже попадают в поле зрения правоохранительных органов", - подчеркнул министр.

Вооруженные силы Молдовы отмечают в четверг, 3 сентября, День Национальной армии. Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

Выступая 3 сентября с поздравлениями в адрес военнослужащих президент республики Игорь Додон заявил, что сегодня отмечается "праздник людей, непосредственно вовлеченных в сложный процесс обеспечения защиты государства, праздник тех, кто ежедневно демонстрирует ответственность, самоотверженность, доблесть и честь"

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

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