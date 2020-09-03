В Кишиневе будут жестко наказывать тех, кто мусорит - подробности

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Согласно Регламенту об уборке и поддержании чистоты в Кишиневе, принятому муниципальным советом столицы минувшим летом, нарушителей порядка в городе ждут штрафы от 900 до 1800 леев, либо неоплачиваемый труд на пользу общества от 20 до 60 часов.
В случае, если в загрязнении общественно-значимых территорий виновато юридическое лицо, штрафные санкции кратно возрастают - до 9000 леев.
С сентября в парках и других людных местах столицы сотрудники примэрии и полиции будут регулярно проводить спецрейды для выявления нарушителей чистоты и для того, чтобы предотвратить загрязнение столицы до того состояния, в котором город находился еще полтора-два года назад.
Руководство примэрии Кишинева поручило преторам секторов города определиться с численностью патрульных групп и сформировать их в максимально сжатые сроки.
Генеральный примар (мэр) Ион Чебан потребовал от руководителей секторов города еженедельно предоставлять в муниципалитет протоколы о правонарушениях с четким указанием противоправного поступка и объявленном наказании тому, кто не подчиняется общепринятым правилам поведения в социально-значимых местах.
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