15:42 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Мусор.

В Кишиневе будут жестко наказывать тех, кто мусорит - подробности

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
14210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31532723/v-kishineve-budut-zhestko-nakazyvat-tekh-kto-musorit-podrobnosti.html

Нарушителей порядка в общественных местах столицы ждут внушительные штрафы, в примэрии Кишинева подчеркнули, что за соблюдением чистоты в городе будут следить уполномоченные сотрудники муниципалитета и правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Согласно Регламенту об уборке и поддержании чистоты в Кишиневе, принятому муниципальным советом столицы минувшим летом, нарушителей порядка в городе ждут штрафы от 900 до 1800 леев, либо неоплачиваемый труд на пользу общества от 20 до 60 часов.

В случае, если в загрязнении общественно-значимых территорий виновато юридическое лицо, штрафные санкции кратно возрастают - до 9000 леев.
Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
Гараба: как стоит решить проблему утилизации мусора в Молдове

С сентября в парках и других людных местах столицы сотрудники примэрии и полиции будут регулярно проводить спецрейды для выявления нарушителей чистоты и для того, чтобы предотвратить загрязнение столицы до того состояния, в котором город находился еще полтора-два года назад.

Руководство примэрии Кишинева поручило преторам секторов города определиться с численностью патрульных групп и сформировать их в максимально сжатые сроки.

Генеральный примар (мэр) Ион Чебан потребовал от руководителей секторов города еженедельно предоставлять в муниципалитет протоколы о правонарушениях с четким указанием противоправного поступка и объявленном наказании тому, кто не подчиняется общепринятым правилам поведения в социально-значимых местах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Забитая канализация и мусор: в Кишиневе намерены разобраться с проблемами
Очистка реки Дурлешты: извлечены тонны мусора - видео
Гараба: как стоит решить проблему утилизации мусора в Молдове
Теги:
Кишинев, наказание, примэрия, мусор


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться