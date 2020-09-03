Дело о торговле участками под могилы в Кишиневе: новые подробности

По итогам обысков, которые прошли в Кишинев 1 сентября, задержали шестерых человек, трое из них находятся на свободе, так как пошли на сделку со следствием.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией выступят в четверг в суде с ходатайством о предварительном аресте троих фигурантов дела о торговле участками под могилы на кладбище "Святого Лазаря" в Кишиневе. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

"Речь идет о директоре, его заместителе и одном из рабочих администрации кладбища "Святого Лазаря". Еще трое человек из задержанных ранее находятся на свободе, после того как они заключили соглашение со следствием о признании", - отметили в структуре.

По итогам обысков, которые прошли в Кишинев 1 сентября, задержали шестерых человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и другие работники столичного кладбища "Святого Лазаря".

"Задержания произошли по более чем 130 уголовным делам, открытым по фактам пассивной, активной коррупции, извлечению выгоды из влияния, мошенничеству. Все шестеро человек подозреваются в получении незаконных денег от родственников скончавшихся взамен на получение места под захоронение", - сообщили в НАЦ.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования выявлена незаконная схема и установлена роль каждого из ее участников, которые всего за три месяца, как предполагается, получили 623 тысячи леев (почти 37,5 тысячи долларов США по курсу Нацбанка) в качестве незаконных доходов.

По данным следствия, служащие получали помимо государственной пошлины (1051 леев) при оплате места для захоронения доплату в размере 5-7 тысяч леев. Также те, кто хотел забронировать место на кладбище для семьи или родственников, должны были заплатить государственную пошлину (4612 леев) в двойном размере.

Обыски проводили во вторник по 22 адресам - в офисе администрации кладбища "Святого Лазаря", по месту жительства фигурантов дела и в рабочих помещениях подозреваемых.

"Найдены доказательства по делу, в том числе суммы денег в разной валюте (порядка 700 тысяч леев). Шестеро человек доставлены в НАЦ на допрос и должны быть помещены в изолятор на 72 часа. На их имена открыты уголовные дела по факту мошенничества, извлечения выгоды из влияния, пассивной и активной коррупции. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы", - заявили в НАЦ.

Примар Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что "если вина будет доказана, эти люди ответят по всей строгости закона".

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