Армия Молдовы – 2020: сколько женщин задействовано в вооруженных силах страны

В Молдове представительниц слабого пола не призывают на срочную службу в армию, однако дамы все равно могут вступить в ее ряды, правда на контрактной основе.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Ежегодно число женщин в рядах Национальной армии Молдовы растет на 2-3%. Об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik рассказал министр обороны республики Александр Пынзарь.

Он обратил внимание, доля представительниц слабого пола в вооруженных силах страны на данный момент составляет порядка 20% от общего числе задействованных в армии лиц.

"В Негрештах у нас есть батальон саперов. Там взводом командует женщина. Она в первых рядах в самых сложных операциях по разминированию. Горжусь ею и благодарю за службу", - рассказал Пынзарь.

Министр отметил, что является сторонником и всячески поддерживает работу женщин не только в армии, но и в других областях.

"Есть научные исследования, которые показывают эффективность женщин на государственной службе. Они дисциплинированнее и, может даже не так подвержены коррупции. Женщины четко выполняют поставленные цели. Не хочу никаким образом дискриминировать мужчин. Но моя команда поддержит женщин в Национальной армии", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в рядах Национальной армии никогда не было конфликтов на гендерной почве.

"В этом смысле в Молдове дела обстоят хорошо и в рядах полиции, и в армии. Много женщин задействованы на службу… Будем и дальше привлекать в наши ряды женщин, призываем их вступать в армию", - отметил министр.

На вопрос, почему женщинам стоит вступать в ряды Национальной армии, глава Минобороны пояснил, что, в первую очередь, это почетно служить и защищать Родину, несмотря на то, что мы живем в мирное время.

"Во-вторых, Национальная армия предоставляю ряд возможностей, такие как достойная зарплата, соцпакет. К слову, за последние два года порядка 600 военнослужащих получили служебные квартиры. То есть это и возможность получить служебное жилье, форму, питание, дисциплину, команду и патриотизм", - отметил министр.

Он также напомнил, что военнослужащие могут воспользоваться и государственной программой льготного ипотечного кредитования, которая предусматривает выгодные условия. Кроме того, военнослужащим государство предоставляет ежемесячно компенсацию за съем жилья.

Чтобы вступить в ряды Нацармии, как рассказал Пынзарь, женщине необходимо подать заявление в местный военный центр, а затем пройти медкомиссию, подготовку, выбрать специальность, или поступить в Военную академию.

Вооруженные силы Молдовы отмечают в четверг, 3 сентября, День Национальной армии. Указ "Об образовании Вооруженных сил Республики Молдова" был подписан президентом Молдовы в 1991 году.

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