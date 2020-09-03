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В школе, иллюстративное фото.

Гид для родителей - как детям безопасно посещать школу в условиях пандемии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31533759/gid-dlya-roditeley-kak-detyam-bezopasno-poseschat-shkolu-v-usloviyakh-pandemii.html

Специально разработанное пособие дает четкие ответы родителям о том, как защитить своих детей от инфицирования COVID-19 в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с Минздравом республики, UNICEF Молдова и организацией "Ребенок, Общество, Семья" разработали специальную памятку для родителей под названием "Как вы можете поддержать своего ребенка в контексте пандемии COVID-19". 

В интервью радиостудии Sputnik Молдова доктор-конференциар Кафедры педиатрии Медицинского университета имени Тестимицану Ольга Кырштя уточнила, что новое пособие содержит полезные рекомендации по предотвращению инфицирования коронавирусом нового типа. 

Также в информационном гиде есть советы родителям, как действовать в случае, если у кого-то из членов семьи есть симптомы вирусного заболевания.
Пустая классная комната в школе
© AFP 2020 / ROB ENGELAAR
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В памятке приводится точная методология организации учебного процесса, правила работы школ в период пандемии, свод рекомендаций о поведении учеников до, во время и после уроков. особое внимание в документе уделяется психоэмоциональному состоянию ученика когда он находится на уроков и после занятий.

"Этот документ - довольно полезный и важный для родителей и детей. Информация представлена доступно в виде инфографики, схем, рисунков. Все показано так, чтобы было понятно всем. Более того, помимо мер эпидемической безопасности в информационном гиде есть данные о том, как правильно выстраивать коммуникацию между родителем и ребенком", - отметила Кырштя. 

По словам специалиста, содержание информационного гида было одобрено на заседании Минобразования и Минздрава страны. Ознакомиться с этими рекомендациями родители могут на главных веб-страницах профильных министерств.

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Теги:
опасность, коронавирус, ученики, гид, дети, родители


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