Еще в двух больницах Молдовы отведены места под лечение пациентов с COVID-19

Несколько десятков коек подготовлено для зараженных коронавирусом - как взрослых, так и грудных детей.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В еще двух медучреждениях Молдовы отведены места под лечение пациентов сCOVID-19. Такое решение принято на заседании оперативной группы в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

В столичном Центре матери ребенка предусмотрено 25 койко-мест для детей, в том числе для преждевременно рожденных и новорожденных. А в районной больнице Басарабяски перепрофилированы 10 мест для пациентов с подозрением на коронавирус и инфицированных им.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну отметила, что та же будут оснащены и другие больницы страны, так как число зараженных людей растет.

Медучреждения и семейные врачи находятся в постоянном взаимодействии со специалистами министерства здравоохранения и Медуниверситета в части внедрения новых положений предварительного протокола COVID-19. Для организации учебного процесса планируется провести онлайн-курсы для медсестер, психологов и преподавательского состава на тему "Меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа (COVID-19) и их эффектов на поведение и здоровье детей".

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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