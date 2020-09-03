Додон высказался о роли президента в политической системе Молдовы

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Президент должен иметь решающую, сбалансированную роль в политической системе Молдовы. Об этом сообщил глава республики Игорь Додон в четверг на своей странице в Facebook.

В четверг, 3 сентября, исполняется 30 лет со дня учреждения в законодательном порядке должности президента Молдова.

"Тогда, в 1990 году, в процессе реформирования политической и социально-экономической систем нашей страны в целях укрепления конституционного строя и государственного суверенитета, прав, свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия центральных государственных органов, депутаты посчитали, что Молдове нужен президент, избранный народом. В 1994 году статус и полномочия президента были закреплены в Конституции", - отметил Додон.

По его словам, однако, к сожалению, "с годами был отменен ряд полномочий главы республики, что привело к подрыву государственной власти и консолидации олигархии в молдавской политике". Он обратил внимание, что на протяжении трех десятилетий эксперты, политики и ученые высказывали противоречивые мнения о роли президента в государственном управлении и обществе.

"Однако политическая история страны за последние 30 лет показывает, что нестабильность в парламенте, с одной стороны, и урезанные полномочия президента, с другой, не всегда благоприятствовали функционированию исполнительной власти. Таким образом, принимая во внимание мой опыт в качестве депутата парламента, вице-премьера и президента страны и учитывая мнения граждан, политиков, ученых, специалистов в области публичного управления, считаю, что глава государства должен иметь решающую, сбалансированную роль в политической системе Молдовы", - подчеркнул Додон.

Глава государства отметил, что полномочия всенародно избранного президента должны предоставить ему рычаги для преодоления институциональных кризисов, для обеспечения функциональности исполнительной власти в периоды политической и парламентской нестабильности.

"Граждане, народ, являющийся суверенным носителем власти в государстве, нуждаются в активном, эффективном президенте, способном решать проблемы страны, быть хорошим посредником между ветвями власти в государстве. Выражаю надежду, что члены Комиссии по конституционной реформе, недавно образованной президентским указом, известные и авторитетные эксперты в области права и публичного управления рассмотрят и аспекты, касающиеся статуса и полномочий главы государства", - заключил Додон.

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