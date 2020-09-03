Выборы президента Молдовы: принято решение по первым инициативным группам

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии зарегистрировали первые семь инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Молдовы.
В частности, зарегистрированы инициативные группы в поддержку следующих возможных претендентов на пост главы государства:
- Тудора Делиу от Либерально-Демократической партии;
- Ренато Усатого от "Нашей партии";
- Андрея Нэстасе от партии "Плаформа DA";
- Майи Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS);
- Андриана Канду от Pro Moldova;
- Октавиана Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
- Дорина Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.
По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.
Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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