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ЦИК.

Выборы президента Молдовы: принято решение по первым инициативным группам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (89)
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Sputnik Молдова
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Каждая зарегистрированная инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей в поддержку своего кандидата.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии зарегистрировали первые семь инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Молдовы.

В частности, зарегистрированы инициативные группы в поддержку следующих возможных претендентов на пост главы государства:  

  1. Тудора Делиу от Либерально-Демократической партии;
  2. Ренато Усатого от "Нашей партии";
  3. Андрея Нэстасе от партии "Плаформа DA";
  4. Майи Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS);
  5. Андриана Канду от Pro Moldova;
  6. Октавиана Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
  7. Дорина Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы в поддержку Александра Калинина от Партии регионов и Иона Косташа, как независимого кандидата. Причина – при подаче документов не были соблюдены требования.

По информации ЦИК, инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (89)

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