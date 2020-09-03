Кабмин одобрил увеличение единовременного пособия пенсионерам до 900 леев

По инициативе главы государства единовременная помощь молдавским пенсионерам предоставляется дважды в год.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Правительство увеличило размер единовременной материальной помощи для нуждающихся пенсионеров на 200 леев. Таким образом, в октябре 2020 года это пособие составит 900 леев вместо 700 леев, которые предоставлялись ранее.

Единовременное пособие предоставляется лицам, получающим пенсии и социальные пособия в размере менее 3 тысяч леев в месяц. В числе бенефициаров находятся 659 тысяч человек.

По заявлению премьер-министра Иона Кику на заседании кабинета министров, решение об увеличении размера единовременной финансовой поддержки пенсионерам принято в результате применения коэффициента индексации пенсий и социальных пособий.

Под действие этого решения помимо пенсионеров попадают получатели различных пособий (за несколькими исключениями). На дополнительные 900 леев смогут рассчитывать лица пенсионного возраста, получатели пенсий по случаю потери кормильца (речь идет о лицах в возрасте до 18 лет), военные и члены их семей, а также получатели других пособий.

В то же время пенсии и некоторые государственные социальные пособия с 1 октября будут проиндексированы на 1,07 процента, в соответствии с коэффициентом индексации, отражающим уровень инфляции, зафиксированный в первой половине 2020 года.

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