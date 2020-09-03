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В Молдове прошла акция Диктант Победы.

Знать, чтобы помнить: в Молдове прошла международная акция "Диктант Победы"

© Sputnik / Анна Горбан
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (457)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31539911/znat-chtoby-pomnit-v-moldove-proshla-mezhdunarodnaya-aktsiya-diktant-pobedy.html

В нашей стране исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны прошел в нескольких городах: Кишиневе, Бельцах, Комрате, а также Приднестровье.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Молдове и других странах мира прошла Международная историческая акция "Диктант Победы".

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны прошел в нескольких городах: Кишиневе, Бельцах, Комрате, а также Приднестровье.

В Молдове прошла акция Диктант Победы
© Sputnik / Анна Горбан
Участники диктанта в Российском центре науки и культуры в Кишиневе
Цель мероприятия — привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.

В 2020 году при поддержке Россотрудничества был существенно расширена география Диктанта – в общей сложности 75 стран выделили около 120 площадок, где все желающие смогли проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории.

Об участии в "Диктанте Победы" заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию, а также страны СНГ, Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

Диктант Победы
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишиневе
Диктант Победы

Диктант прошел в форме тестирования с 25 заданиями, 15 из которых с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Время написания составило 45 минут. 

Участники смогут ознакомиться с результатами исторического диктанта на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру.

В Молдове прошла акция Диктант Победы
© Sputnik / Анна Горбан
Информационный лист с индивидуальным номером участника

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. На входе участникам измеряли температуру, dыдавали защитную маску и одноразовую ручку. 

В этом году из-за пандемии сделан акцент на удаленном участии в диктанте на сайте диктантпобеды.рф. Тест доступен пользователям с 3 сентября с 14:00 по московскому времени в течение месяца.
В Молдове прошла акция Диктант Победы
© Sputnik / Анна Горбан
"Диктант Победы" в Кишиневе

Организаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы". Партнёром диктанта выступает Россотрудничество.

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Тема:
Наследники великой Победы (457)

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