Знать, чтобы помнить: в Молдове прошла международная акция "Диктант Победы"

В нашей стране исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны прошел в нескольких городах: Кишиневе, Бельцах, Комрате, а также Приднестровье.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В четверг, 3 сентября, в Молдове и других странах мира прошла Международная историческая акция "Диктант Победы".

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны прошел в нескольких городах: Кишиневе, Бельцах, Комрате, а также Приднестровье.

© Sputnik / Анна Горбан Участники диктанта в Российском центре науки и культуры в Кишиневе

Цель мероприятия — привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.

В 2020 году при поддержке Россотрудничества был существенно расширена география Диктанта – в общей сложности 75 стран выделили около 120 площадок, где все желающие смогли проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории.

Об участии в "Диктанте Победы" заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию, а также страны СНГ, Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишиневе Диктант Победы

Диктант прошел в форме тестирования с 25 заданиями, 15 из которых с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Время написания составило 45 минут.

Участники смогут ознакомиться с результатами исторического диктанта на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру.

© Sputnik / Анна Горбан Информационный лист с индивидуальным номером участника

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. На входе участникам измеряли температуру, dыдавали защитную маску и одноразовую ручку.

В этом году из-за пандемии сделан акцент на удаленном участии в диктанте на сайте диктантпобеды.рф. Тест доступен пользователям с 3 сентября с 14:00 по московскому времени в течение месяца.

© Sputnik / Анна Горбан "Диктант Победы" в Кишиневе

Организаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы". Партнёром диктанта выступает Россотрудничество.

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