Обновлен антирекорд: в Молдове 632 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 632 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом в четверг сообщили на пресс-конференции, организованной Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты совместно с оперативными службами.

Зафиксировано шесть эпизодов импорта инфекции - из Украины, Ирландии, Бельгии, Турции и России.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 38 372.

За минувшие сутки часа проведены 2736 тестов, из них первичных - 2503.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 38 медработников: 19 врачей, 16 медсестер и трех человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 537 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 442 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 27 017 человек.

Зафиксированы еще 12 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1036.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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