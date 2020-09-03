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Правительство Республики Молдова.

Кабмин увеличил ассигнования из госбюджета на выплаты учителям и врачам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31540220/kabmin-vyplaty-uciteleam-vraceam.html

После корректировки государственного бюджета его доходы составят 37,2 миллиарда леев, а расходы 53,2 миллиарда, с дефицитом в 15,99 миллиарда леев или 7,8 процента от ВВП.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Кабинет министров увеличил на 105 миллионов леев расходы, необходимые для выплаты заработной платы преподавательскому составу в 2020-2021 учебном году. Это решение было принято на заседании правительства в четверг.

Сержиу Пушкуца.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, с 1 сентября 2020 года были увеличены на 93,4 миллиона леев расходы на выплату специальных надбавок для медицинского персонала.

В целом трансферты в другие бюджеты выросли на 408 миллионов леев, в том числе в бюджет социального страхования - на 232,7 миллиона ​​леев, в фонды обязательного медицинского страхования - на 100 миллионов леев, в местные бюджеты - на 75,6 миллиона леев, в том числе для выполнения положений о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

После корректировки государственного бюджета его доходы составят 37,2 миллиарда леев, а расходы 53,2 миллиарда, с дефицитом в 15,99 миллиарда леев или 7,8 процента от ВВП.

Изменения, внесенные в госбюджет правительством, предстоит утвердить в парламенте.

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