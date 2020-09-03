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Молоток судьи.

Суд решил: администратора кладбища "Святого Лазаря" в Кишиневе арестовали

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200903/31540270/sud-reshil-administratora-kladbischa-svyatogo-lazari-chisinau-arestovali.html

Инстанция удовлетворила ходатайство прокуроров по борьбе с коррупцией по делу о торговле участками под могилы в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Директор столичного кладбища "Святого Лазаря" и его зам, а также рабочий получили по 30 дней предварительного ареста. Такое решение принял в четверг суд столичного сектора Чеканы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

"Директор, его заместитель, а также рабочий получили 30 дней предварительного ареста в пенитенциаре №13", - отметили в структуре.

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Еще трое человек из задержанных ранее находятся на свободе, после того как они заключили следку со следствием.

По итогам обысков, которые прошли в Кишинев 1 сентября, задержали шестерых человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и другие работники столичного кладбища "Святого Лазаря", которое считается самым крупным в Европе. 

"Задержания произошли по более чем 130 уголовным делам, открытым по фактам пассивной, активной коррупции, извлечения выгоды из влияния, мошенничества. Все шестеро человек подозреваются в получении незаконных денег от родственников скончавшихся взамен на получение места под захоронение", - сообщили в НАЦ.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования выявлена незаконная схема и установлена роль каждого из ее участников, которые всего за три месяца, как предполагается, получили 623 тысячи леев (почти 37,5 тысячи долларов США по курсу Нацбанка) в качестве незаконных доходов.

По данным следствия, при оплате места для захоронения служащие получали помимо государственной пошлины (1051 леев) доплату в размере 5-7 тысяч леев. Также те, кто хотел забронировать место на кладбище для семьи или родственников, должны были заплатить государственную пошлину (4612 леев) в двойном размере.

Армянское кладбище, архивное фото.
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Обыски проводили во вторник по 22 адресам - в офисе администрации кладбища "Святого Лазаря", по месту жительства фигурантов дела и в рабочих помещениях подозреваемых.

"Найдены доказательства по делу, в том числе суммы денег в разной валюте (порядка 700 тысяч леев). Шестеро человек доставлены в НАЦ на допрос и должны быть помещены в изолятор на 72 часа. На их имена открыты уголовные дела по факту мошенничества, извлечения выгоды из влияния, пассивной и активной коррупции. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы", - заявили в НАЦ.

Примар Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что "если вина будет доказана, эти люди ответят по всей строгости закона".

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