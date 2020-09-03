Кабинет министров одобрил новые меры по поддержке аграриев

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Правительством принято решение об установлении до 31 декабря 2020 года моратория на налогово-бюджетный контроль в отношении сельхозпроизводителей. Соответствующий документ был одобрен на заседании кабинета министров в четверг.

Государство также будет субсидировать проценты по кредитам, который выплачивают аграрии, независимо от даты заключения контракта.

Еще одна мера - возмещение НДС. Сумма, подлежащая возврату, будет рассчитываться, исходя из совокупной суммы земельного налога на участки сельскохозяйственного назначения, рассчитанной и заявленной на 2020 год, а также рассчитанной и заявленной суммы налога на заработную плату.

"В дополнение к 300 миллионам леев, которые мы выделили в августе фермерам для частичной компенсации убытков, сегодня мы выходим с дополнительными мерами, приступаем к этим дополнительным действиям, которые также имеют свою бюджетную стоимость", - сказал на заседании правительства премьер-министр Ион Кику.

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам парламента.

В середине августа фермеры из южных районов вышли на акцию протеста, они выехали на тракторах в молдавскую столицу. Аграрии планировали разместить сельскохозяйственную технику на площади в центре Кишинева. Этим действием они обратили внимание властей на ряд проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственный сектор в условиях засухи и пандемии. Позже протесты в Кишиневе состоялись, но без техники.

Правительство на заседании 19 августа решило увеличить Фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 миллионов леев: таким образом, его размер составит 300 миллионов леев. Изначально размер этого фонда составлял 100 миллионов леев. Ранее кабмин объявил, что удвоит его объем для покрытия убытков, которые понесли аграрии в результате засухи. Однако на фоне протестов сельхозпроизводителей, которые проходили в молдавской столице, правительство решило выделить дополнительные 100 миллионов.

Таким образом, на каждый гектар повторно засеянных земель выделяется сумма в размере 1620 леев, угодий с озимой пшеницей – 1500 леев за гектар, озимым ячменем – 1530 леев, озимым рапсом – 2100 леев, орехами, клубникой, плодовыми деревьями и кустарниками – 3800 леев, виноградом – 3000 леев, овощами в открытом грунте – 2000 леев, горохом – 1100 леев за гектар.

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