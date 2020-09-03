Маски обязательны: в Приднестровье ужесточают карантин

Эпидемическая ситуация в регионе неблагополучная. В связи с этим власти идут на новые ограничительные мер.

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен – Sputnik. Теперь ношение масок в Приднестровье стало обязательным. Как сообщили в региональном Оперативном штабе, такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом числа людей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Использование средств индивидуальной защиты теперь обязательно также в парках, скверах и других местах массового скопления людей на открытом воздухе в случае невозможности соблюдения социальной дистанции (не менее полутора метров)", - отметили в штабе.

Надевать маски надо и при передвижении по улице группой более трех человек, за исключением членов одной семьи.

Остается в силе необходимость носить маски в закрытых помещениях – магазинах, лечебных и образовательных учреждениях, офисах, организациях сферы обслуживания населения, а также в общественном транспорте.

Местным законодательством предусмотрена административная ответственность за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Приднестровцам может грозить штраф в размере до 25 единиц расчетного уровня минимальной зарплаты, что соответствует 460 приднестровским рублям (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа гораздо больше - до 5520 приднестровских рублей. Подобное нарушение может повлечь, в том числе и приостановление деятельности организации или предприятия.

Оперштабом 2 сентября также предпринята другая вынужденная мера. Пациентов с подозрением на COVID-19 из Бендерского инфекционного госпиталя принимает госпиталь на базе РКБ в Тирасполе.

"Госпиталь первого уровня в Бендерах, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, не справляется с потоком. Мы предлагаем на первый уровень госпитализировать только тех, у кого есть симптомы", - пояснили в Оперштабе.

На данный момент бессимптомные находятся на домашней изоляции. Медработник делает забор биоматериала на ПЦР прямо у них дома. Результата анализа пациент дожидаются, не покидая пределов квартиры, дома.

В медицинских учреждениях региона на сегодняшний день находится 86 человек с подозрением на COVID-19 (среди них 11 детей и подростков). Из числа людей, которые проходят лечение от коронавируса на территории Приднестровья, 58 несовершеннолетних. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

По состоянию на 3 сентября победили коронавирус 1600 приднестровцев, что составляет 69% от общего числа инфицированных.

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