Родители протестуют: когда дети смогут полноценно вернуться в школу

В молдавских школах возобновили занятия, но по причине пандемии уроки проходят в сокращенном виде. Часть родителей возмущены тем, что дети не могут полноценно посещать школу и им приходится жертвовать работой для присмотра за ними. Какое решение предлагают власти?

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. В Молдове с первого сентября возобновили свою работу школы и детсады. Между тем многие родители недовольны нынешним сокращенным режимом обучения и требуют полного возобновления занятий.

Главный аргумент взрослых в том, что из-за неопределенного графика образовательного процесса они не могут в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности и рискуют потерять работу, а другие вынуждены оставлять детей без присмотра.

Вице-примар (вице-мэр) Кишинева Анжела Кутасевич обсудила данную проблему с группой родителей и предложила им направить свои требования компетентным властям в письменной форме.

"Что касается детских садов, уже принято решение расширить их график работы с 07:30 до 17:30: в этом случае больше детей смогут посещать занятия. Другая проблема — нежелание родителей подписывать декларацию о личной ответственности, когда они отводят детей в школу. Мы призываем всех взрослых сохранять единство в этот период, чтобы минимизировать риск заболеваемости среди учеников и учителей. Мы рассмотрим все предложения родителей", — заявила вице-примар для Sputnik Молдова.

Кутасевич добавила, что после окончания первой учебной недели власти примут меры для улучшения ситуации.

В то же время врач-педиатр Михай Стратулат, один из родителей, написал на своей странице в Facebook, что в примэрии (мэрии) Кишинева состоялось заседание, посвященное данной проблеме, где среди прочего обсуждали также вопрос о возобновлении образовательного процесса в режиме онлайн. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо сохранить и данный сценарий обучения для тех родителей, которых не против "дистанционки".

"Мы надеемся на скорейшее разрешение всех сложностей, а также на то, что на следующем заседании Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении наши предложения примут во внимание и внесут соответствующие изменения. В этом случае мы сможем гарантировать доступ к образовательному процессу всем желающим с поправкой на эпидемическую обстановку в стране в соответствии с действующим законодательством и защитными мерами. В противном случае мы не остановимся и продолжим наши мирные аполитичные протесты", — уточнил Стратулат.

В заседании, состоявшемся в муниципилитете, участвовал и адвокат Юлиан Русановски. На своей странице в Facebook он написал, что власти не учли мнение родителей, когда выбирали сценарии, по которым будут работать школы с первого сентября.

"На данный момент в примэрии нет решения для тех матерей и отцов, которые теряют свои рабочие места, потому что не хотят оставлять детей без присмотра. Никто не берет на себя ответственность за подрастающее поколение, за которым никто не смотрит, потому что посещать школу нельзя, а родители вынуждены работать. Необходимо добиваться физического присутствия детей в школах, потому что государство обязано обеспечить право на образование, которое является бесплатным и обязательным", — отметил адвокат.

Напомним, что недавно десятки родителей провели протест перед зданием правительства. Они недовольны тем, что многие детсады остаются закрытыми или их график работы сокращен. Также они потребовали отказаться от дистанционного обучения, потому что многие дети не имеют доступа к компьютерам или смартфонам.

В настоящий момент из 1233 молдавских школ 800 выбрали стопроцентное присутствие на занятиях. Еще в 433 учреждениях действует комбинированная система обучения: в определенные дни дети учатся в классе, а другие — дистанционно.

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