Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок труда в Молдове

Распространение коронавируса оказало негативное влияние на молдавский рынок труда, в том числе в период чрезвычайного положения в здравоохранении. Каждый четвертый гражданин страны заявил о том, что пандемия коронавируса так или иначе затронула его профдеятельность.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове фиксируется сокращение рабочей силы: во II квартале текущего годa активное население страны (занятые и безработные), составило 857,7 тыс. человек, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таковы данные Национального бюро статистики.

Доля занятых граждан снизилась на 8,8%, среди них большую часть составляют мужчины (52,2%) и жители сельской местности (56%).

Число тех, кто попал в состояние "технической безработицы" (когда формально человек трудоустроен, но не работает), выросло в 8 раз по сравнению со II триместром прошлого года.

Что касается занятости по различным отраслям экономики, во II квартале текущего годa доля трудоустроенных в аграрном секторе составила 22,9%, в промышленности – 14,7%, а в сфере услуг – 55,4%.

Больше всего работающих граждан в частном секторе – таковых 69,6% в общем массиве занятого населения.

Согласно официальным данным, количество безработных во II квартале 2020 годa составило 36,2 тысячи, среди них большую часть составляют мужчины (60,4%) и представители городского населения (58,2%).

Данные цифры свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на рынок труда в Молдове, в том числе в период чрезвычайного положения в здравоохранении, говорится в отчете ведомства. По данным бюро, 24,4% занятого населения страны заявили о том, что распространение коронавируса так или иначе затронуло их профессиональную деятельность. Особенно пострадали женщины: их доля в этой категории граждан составила 60,5%.

Из данной группы 60,7% составляют те, кто из-за пандемии COVID-19 временно прекратил работать, 25,6% выполняли свои обязанности в удаленном режиме (из дома), 30,4% попали под сокращение рабочих часов, а 7% были переведены на частичную занятость.

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