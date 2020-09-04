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Выборы. Архивное фото

В пятницу начнется печать бюллетеней для выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31543579/ppyatnitsa-nachnetsya-pechat-byulleteney-dlya-vyborov.html

Процесс печати электоральных бюллетеней для выборов в местные органы власти ряда населенных пунктов Молдовы намечен на первую половину дня.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В пятницу начинается печать избирательных бюллетеней для новых выборов в местные органы власти, которые пройдут 6 сентября в коммуне Тырнова, Дондюшанского района, и в селе Нукэрень, Теленештского района.

В этих населенных пунктах мэры освободили свою должность в связи с их избранием председателями районов.

Печать бюллетеней намечена на 09.00. 

Согласно местному законодательству, присутствовать при этом процессе могут аккредитованные Центральной избирательной комиссией наблюдатели, представители электоральных конкурентов, а также средства массовой информации.

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