В пятницу начнется печать бюллетеней для выборов

Процесс печати электоральных бюллетеней для выборов в местные органы власти ряда населенных пунктов Молдовы намечен на первую половину дня.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В пятницу начинается печать избирательных бюллетеней для новых выборов в местные органы власти, которые пройдут 6 сентября в коммуне Тырнова, Дондюшанского района, и в селе Нукэрень, Теленештского района.

В этих населенных пунктах мэры освободили свою должность в связи с их избранием председателями районов.

Печать бюллетеней намечена на 09.00.

Согласно местному законодательству, присутствовать при этом процессе могут аккредитованные Центральной избирательной комиссией наблюдатели, представители электоральных конкурентов, а также средства массовой информации.

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