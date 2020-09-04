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Школа. Архивное фото

Учеба во время пандемии: насколько правильным было открывать школы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1847)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31545843/ucheba-vo-vremya-pandemii-naskolko-pravilnym-bylo-otkryvat-shkoly.html

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове ежедневно растет. Каковы прогнозы специалистов, в том числе с учетом открытия образовательных учреждений.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Если люди продолжат не соблюдать меры, введенные властями, то распространение коронавируса нового типа продолжится. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил глава кафедры эпидемиологии Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану Виорел Присакарь.

"Есть категория людей, которые до настоящего момента не верят в этот вирус, а другие не соблюдают элементарные меры, но такие важные для предотвращения инфекции. Мы живем в XXI веке, когда знаем так много о вирусах, которые не видны обычным взглядом, можем снизить риски распространения, и только остается соблюдать определенные правила такие простые и важные для всех", - сказал Присакарь.

Врачи в республиканской клинической больнице.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Что касается открытия образовательных учреждений в контексте пандемии COVID-19, эксперт считает, это решение правильным. По его мнению, если в учебных заведениях будут соблюдаться рекомендации властей, то образовательный процесс может быть организован и при физическом присутствии учащихся даже в период пандемии.

"Это правильное решение. Невозможно оставаться постоянно дома. Есть некоторые образовательные процессы. Люди должны работать. Спустя восемь месяцев борьбы с вирусом необходимо научиться предотвращать его и не допускать распространение инфекции среди детей. Известен способ передачи вируса, симптомы, меры по предотвращению – защитная маска, проветривание помещений, социальная дистанция. У нас есть методы тестирования и лечения", - сказал специалист.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1847)

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