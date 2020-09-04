Чебан рассказал подробности о зловонии в Кишиневе и выбросах в канализацию

Столичный градоначальник рассказал, что проблема со зловонием в Кишиневе обсуждается на всех уровнях. А для определения веществ, которые стали причиной его появления, муниципалитет запросил помощи центральной власти.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Выбросы, осуществляемые в городскую канализационную систему, не соответствуют стандартам. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, проблема неприятного запаха в молдавской столице существует уже несколько лет, но меры для ее решения были приняты только сейчас. Как отметил градоначальник, в этом направлении сделано очень много, в том числе накрыты накопительные озера с 500 тысячами тонн ила. Кроме того, пояснил примар, специалисты начали разбираться с геотубами. Ил осушается и дезинфицируется – запаха от него нет вообще, считает Чебан.

Примар считает, что появившийся сейчас неприятный запах в Кишиневе свидетельствует о дополнительной проблеме.

"Проведенные нами лабораторные исследования качества воды показали превышение норм – в некоторых случаях в 2000 раз, что нас очень беспокоит. Это означает, что выбросы, осуществляемые в городскую канализационную систему, не соответствуют стандартам", – подчеркнул Чебан.

Он пояснил, что для определения веществ, ставших причиной загрязнения и появления неприятного запаха, муниципалитет запросил помощи центральных властей.

Все началось пару недель назад, когда в столице спустя год появился неприятный запах. Примар тогда сообщил, что по данному факту проводится внутреннее расследование. Затем горожанам будто дали передышку на короткое время, но на протяжении последних дней жители столицы снова не могут открывать окна своих домов - на улице невыносимый смрад.

"Взято 47 проб. Попросил обнародовать эти результаты с указанием названий компаний. Если будет доказано, что отходы этих предприятий спровоцировали неприятный запах в городе, их ждут серьезные проблемы. Впрочем, как и чиновников, которые это допустили", - отметил на днях глава столичной администрации.

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура даже открыла уголовное дело по фактам загрязнения воды, воздуха в муниципии Кишинев и неправильному управлению денежными ресурсами, приведшими к ущербу в 70 миллионов леев.

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