Новый поворот в деле о торговле участками под могилы в Кишиневе

Следственные органы собирают информацию по делу о торговле участками под могилы на столичном кладбище "Святого Лазаря" - самого большого в Европе.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы призвал граждан, которые пострадали от незаконных действий администрации столичного кладбища "Святого Лазаря", заявлять об этих случаях в правоохранительные органы.

"Людей, которые были вынуждены платить дополнительные деньги за место под захоронение на кладбище "Святого Лазаря", призывают сообщить о данных фактах в орган уголовного преследования Национального антикоррупционного центра", - отметили в структуре.

Этот призыв, как пояснили в НАЦ, связан с расследованием незаконной схемы вымогательства у граждан, "в которой фигурирует администрация кладбища, и выявлением всех эпизодов, где замешана преступная группа".

Пострадавшие могут обратиться на единую "горячую линию" по телефону 0 800 55555 или по телефону службы охраны Антикоррупционного центра 022 257 202. Кроме того, заявление можно подать в письменном виде в центральном офисе НАЦ на проспекте Штефана чел Маре, 198, на электронный адрес secretariat@cna.md или же оставить обращение на сайте cna.md.

"В заявлении необходимо указать время и обстоятельства, при которых все произошло, лиц, которые вымогали взятку, а также контактный телефон заявителя", - пояснили в Антикоррупционного центре.

По итогам обысков, прошедших в Кишиневе 1 сентября, задержали шестерых человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и другие работники столичного кладбища "Святого Лазаря". В четверг суд поместил директора, его зама и одного из рабочих кладбища под предварительный арест на 30 суток в тюрьму №13. Остальные находятся на свободе, так как пошли на сделку со следствием.

"Задержания произошли по более чем 130 уголовным делам, открытым по фактам пассивной, активной коррупции, извлечению выгоды из влияния, мошенничеству. Все шестеро человек подозреваются в получении незаконных денег от родственников скончавшихся взамен на получение места под захоронение", - сообщили в НАЦ.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования выявлена незаконная схема и установлена роль каждого из ее участников, которые всего за три месяца, как предполагается, получили 623 тысячи леев (почти 37,5 тысячи долларов США по курсу Нацбанка) в качестве незаконных доходов.

По данным следствия, служащие получали помимо государственной пошлины (1051 леев) при оплате места для захоронения доплату в размере 5-7 тысяч леев. Также те, кто хотел забронировать место на кладбище, должны были заплатить государственную пошлину (4612 леев) в двойном размере.

Обыски проводили во вторник по 22 адресам - в офисе администрации кладбища "Святого Лазаря", по месту жительства фигурантов дела и в рабочих помещениях подозреваемых.

"Найдены доказательства по делу, в том числе суммы денег в разной валюте (порядка 700 тысяч леев). Шестеро человек доставлены в НАЦ на допрос и должны быть помещены в изолятор на 72 часа. На их имена открыты уголовные дела по факту мошенничества, извлечения выгоды из влияния, пассивной и активной коррупции. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы", - заявили в НАЦ.

Примар Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что "если вина будет доказана, эти люди ответят по всей строгости закона".

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