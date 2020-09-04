Президент Додон рассказал, сколько денег получат пенсионеры к 1 октября

Глава государства пообещал впредь выступать с социальными инициативами и стараться выстраивать политику, ориентированную на помощь нуждающимся категориям населения.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Молдавские пенсионеры получат к 1 октября по 900 леев. Об этом глава государства Игорь Додон рассказал в рамках еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

Додон сообщил, что изначально планировалось выдать по 700 леев (в качестве адресных компенсаций), однако позже это решение было пересмотрено, поскольку власти страны увидели, что индексация пенсий будет незначительной.

"Я попросил кабинет министров найти возможность и добавить к этой выплате еще по 200 леев для каждого пенсионера, у которых пенсия ниже 3 тысяч леев. Компенсации получат порядка 660 тысяч пожилых людей", - сообщил президент. © Sputnik / Maxim Bogovid Перерасчет пенсии: сколько получателей подали заявления

Додон подчеркнул, что социальные инициативы, которые сейчас внедряются в Молдове, были запущены еще в его бытность депутатом парламента. Поскольку ранее, когда социалисты были в оппозиции, соответствующие решения принять не удавалось, это сделали, когда ПСРМ получила реальные рычаги власти.

Президент выразил надежду, что учителя, врачи, пенсионеры и аграрии почувствовали изменения. Додон пообещал и впредь поддерживать социальные инициативы и стараться помогать всем нуждающимся категориям населения.

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