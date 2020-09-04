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Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево, 2014 год

Президент Молдовы прокомментировал возможность граждан страны въезжать в Россию

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава государства считает, что решение, когда Россия может снять ограничения на въезд для молдавских граждан, зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в республике.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возможность граждан республики въезжать в Россию.

"Что касается учащихся. Созвонились сегодня с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцей. Спросил, когда будет принято решение, потому что учебный год уже начался, а у нас тысячи учащихся. Он рассказал, что решение в этом смысле должно было быть принято в пятницу, 4 сентября, но его перенесли на понедельник", - сказал глава государства во время прямой трансляции в соцсетях.

Президент выразил надежду, что в начале следующей недели ситуация с въездом в Россию молдавских школьников и студентов прояснится.

"Что касается открытия границ полностью. Мы не закрывали границу. Любой желающий может выехать из Молдовы, но уже страна, куда отправляется гражданин, решает принимать его или нет. Россия ввела ограничения. Решение, когда они могут быть сняты, зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация у нас в стране. Если количество случаев начнет падать, если показатели будут хорошими, то страны снимут эти ограничения", - отметил Додон.

Въезд на территорию России для иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1852)

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