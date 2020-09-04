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Министерство здравоохранения

Думбрэвяну просит власти Кишинева усилить меры по борьбе с COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31549165/dumbrevyanu-prosit-vlasti-kishineva-usilit-mery-po-borbe-s-covid-19.html

Минздрав озабочен ростом числа новых ежедневных случаев инфицирования коронавирусом - основным очагом эпидемии остается столица.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну обратилась к властям Кишинева с просьбой усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Обращение главы минздрава прозвучало на заседании Национального координационного центра по борьбе с эпидемией COVID-19, где обсуждался рост числа новых случаев инфицирования. По словам Думбрэвяну, до 50 процентов случаев регистрируются в столице, которая остается главным очагом инфекции.

На заседании также обсуждался вопрос лечения детей, инфицированных COVID-19, в случаях тяжелого протекания болезни. В ближайшее время Минздрав организует совместное заседание руководителей медицинских учреждений, в которые поступают госпитализированные дети.

В четверг в Молдове был поставлен очередной антирекорд — по данным Минздрава, было зарегистрировано 632 новых подтвержденных случая инфицирования COVID-19 за сутки.

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Теги:
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