Думбрэвяну просит власти Кишинева усилить меры по борьбе с COVID-19

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну обратилась к властям Кишинева с просьбой усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Обращение главы минздрава прозвучало на заседании Национального координационного центра по борьбе с эпидемией COVID-19, где обсуждался рост числа новых случаев инфицирования. По словам Думбрэвяну, до 50 процентов случаев регистрируются в столице, которая остается главным очагом инфекции.

На заседании также обсуждался вопрос лечения детей, инфицированных COVID-19, в случаях тяжелого протекания болезни. В ближайшее время Минздрав организует совместное заседание руководителей медицинских учреждений, в которые поступают госпитализированные дети.

В четверг в Молдове был поставлен очередной антирекорд — по данным Минздрава, было зарегистрировано 632 новых подтвержденных случая инфицирования COVID-19 за сутки.

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