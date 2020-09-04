Додон: чем быстрее начнем вакцинацию от COVID-19, тем скорее от него избавимся

Глава республики рассказал, кто в первую очередь может рассчитывать на то, чтобы сделать прививку от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает договориться с российскими партнерами по поводу представления республике 100 тысяч вакцин от коронавируса нового типа бесплатно. Об этом он заявил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "президент отвечает".

Комментируя ситуацию с COVID-19 в стране, глава государства отметил, что многие правила, которые власти ввели в целях недопущения распространения инфекции, не соблюдаются гражданами.

"Во-первых, мы должны сделать все возможное, чтобы медицинская система справлялась с этим вызовом на протяжении последующих месяцев. Второй важный момент – это вакцинация. Видел различные заявления о том, хорошая или нет российская вакцина, какая лучше, и так далее. Чем быстрее мы начнем вакцинацию, тем быстрее мы избавимся от этого вируса", - сказал президент.

Он напомнил, что в предыдущие годы вирусы в Молдове существовали ровно до начала вакцинации населения. "Вот, к примеру, в Молдове было зарегистрировано 36-40 тысяч случаев заражения вирусом AH1N1. И это длилось 1-1,5 года", - отметил Додон.

Президент подчеркнул, что в этот непростой период с COVID-19 надо поддержать врачей, и как можно быстрее получить эту вакцину.

"Я отмечал, что ведем дискуссии с Россией. В понедельник у меня состоится беседа с послом Китая. Надеемся, получить первые партии этой вакцины, но, конечно, после того, как они будут утверждены на международном уровне, то есть когда Всемирная организация здравоохранения даст добро. Получим первые партии вакцины и начнем с людей, которые входят в группу риска, которые на передовой в борьбе с коронавирусом, - врачи, люди в возрасте", - сказал Додон.

Глава государства обратил внимание, что настроен оптимистично.

"Думаю, что в ноябре-декабре мы получим вакцину, и процесс начнется. Видел комментарии специалистов в сфере здравоохранения на мое предложение, что я могу договориться с российскими партнерами найти, к примеру, 100 тысяч вакцин бесплатно, и кто захочет из тех, кто на передовой, сделает прививку", - сказал Додон.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российского препарата.

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