Эксперт о расследовании "кражи миллиарда": возможно, кое-кого шантажируют

В интервью Sputnik Молдова юрист и экс-прокурор Павел Мидриган прокомментировал заявления Генпрокурора о расследовании дела о "краже миллиарда".

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло обнародовал новые подробности о расследовании дела о "краже миллиарда". По его словам, на данном этапе со следствием никто не сотрудничает, а скрыть материалы дела пытаются и некоторые прокуроры.

Такого же мнения придерживается и юрист Павел Мидриган. Он считает, что "чистка прокуратуры" еще не прошла, а некоторые сотрудники туда были устроены именно с целью защиты чьих-то интересов.

"Не исключаю, что есть люди, на которых оказывают влияние или их шантажируют. Есть сотрудники, назначенные на свои места именно для того, чтобы тормозить расследование. Вычислить их достаточно сложно, но надо найти способ узнать правду - собрать информацию и выявить тех, кто мешает следствию", - отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова Мидриган.

Напомним, Александр Стояногло уже неоднократно говорил, что в течение шести лет ответственные за расследования резонансного дела лишь симулировали некоторые действия и направляли следствие по ошибочному пути.

Более того, даже сейчас некоторые пытаются отвлечь внимание общественности каждый раз, когда прокуратура предоставляет важные детали дела о банковском мошенничестве.

Прокурор заверил, что учреждение продолжит выполнять свои обязанности и будет настойчиво добиваться правды, вне зависимости от того, устраивает это кого-то или нет.

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