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Башни Московского Кремля и купола Покровского собора на закате

Важно для граждан Молдовы, работающих в России: какие изменения их ждут

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31551401/vazhno-dlya-grazhdan-moldova-trudyaschikhsya-russia-kakie-izmeneniya-ikh-zhdut.html

Глава государства прокомментировал социальные вопросы, касающиеся молдавских граждан, работающих в России.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает, что соглашение о социальных гарантиях между Кишиневом и Москвой будет подписано в октябре и вступит в силу в конце нынешнего или начале следующего года. Об этом он заявил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Соглашение готово. В ближайшее время, скорее всего в октябре, состоится заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. Подписание этого договора запланировано в рамках этого заседания. Поэтому надеемся, что в октябре документ будет подписан и передан на ратификацию парламента. Очень надеюсь, что он вступит в силу в конце этого или начале следующего года", - сказал Додон.

Рабочие на строительной площадке .
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Молдавские гастарбайтеры, работающие в России, смогут рассчитывать на пенсии
Ранее Кишинев и Москва начали переговоры по подписанию двустороннего Соглашения о социальном обеспечении. Оно направлено на создание новой системы социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые работают или работали в России. После утверждения этого документа пенсия будет рассчитываться в зависимости от того, где и сколько работал гражданин в России или в Молдове пропорционально с периодом взноса.

Президент Молдовы прокомментировал и вопрос аннулирования запрета на въезд граждан республики в Россию.

"Не думаю, что в течение пандемии удастся сделать следующий этап амнистии. Думаю, что это реально будет, когда закончится этот сложный период, связанный с коронавирусом нового типа, и мы сможем вернуться к данному вопросу вместе с российским лидером после президентских выборов в Молдове", - отметил Додон.

Он напомнил, что уже были проведены два-три этапа амнистии. "Ею воспользовались более 170 тысяч граждан", - добавил глава государства.

По официальным данным, по данным на 2019 год на территории России находилось более 500 тысяч граждан Республики Молдова. Раньше их было еще больше – около 800 тысяч человек. Из-за коронавируса нового типа, который распространился по всему миру, в этом году многие граждане Молдовы вернулись домой, в том числе и из России.

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