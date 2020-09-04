03:07 05 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Лаборатория.

Данные Минздрава: в стране подтверждены 534 новых случая COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1852)
374 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31552878/dannye-minzdrava-v-strane-podtverdili--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 38 906.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 534 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Бодры и здоровы: как чувствуют себя люди после испытания вакцины от COVID-19

По данным ведомства, в семи эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" в четырех случаях из Турции, в двух из Румынии и один - из Украины.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 38 906.

За минувшие 24 часа проведено 2 572 теста, при этом первичных 2 356.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 23 медработников: 9 врачей, 12 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 561 пациент (из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 424 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 27 441 человек.

Зафиксированы еще десять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1047.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1852)

По теме

У главы Минздрава Молдовы подтвердили коронавирус
Антитела появились у испытывающих российскую вакцину от коронавируса
Додон: чем быстрее начнем вакцинацию от COVID-19, тем скорее от него избавимся


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собянин рассказал Путину, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться