Данные Минздрава: в стране подтверждены 534 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 534 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

По данным ведомства, в семи эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" в четырех случаях из Турции, в двух из Румынии и один - из Украины.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 38 906.

За минувшие 24 часа проведено 2 572 теста, при этом первичных 2 356.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 23 медработников: 9 врачей, 12 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 561 пациент (из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 424 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 27 441 человек.

Зафиксированы еще десять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1047.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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