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Кишинев ориентирован на модель Люблина: что станет с общественным транспортом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31553360/kishinev-vozmet-primer-s-lyublin-chto-stanet-s-obschestvennym-transportom.html

Столичные власти могут получить финансирование от Европейской комиссии в рамках проекта, ориентированного на интегрированное городское развитие через взаимодействие с местными властями стран-членов ЕС и их партнерами.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Примэрия представила заявку для получения финансового гранта у Европейской комиссии в рамках программы развития устойчивых городов в Южной и Восточной Европе.Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Автобус
© Sputnik / Евгений Панасенко
С осени в Кишиневе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

Грант будет рассчитан для проектов в области городского общественного транспорта. 

"У нас есть реальные шансы выиграть и стать частью проекта MOVIE IT like Lublin. Проект ориентирован на интегрированное городское развитие через взаимодействие с местными властями стран-членов ЕС и их партнерами", - заявил Чебан.

Он объяснил, что проект заключается в развитии системы общественного транспорта в Кишиневе в соответствии с моделью ее организации в городе Люблин (Польша).

Осенью в Кишиневе появятся новые автобусы — будет закуплено сто машин>>>

Бюджет ожидается в размере 3,5 миллиона евро, который также включает софинансирование муниципалитета в размере 5 процентов.

Модель общественного транспорта в Люблине 

В Люблине курсируют как троллейбусы, так и автобусы. Весь транспорт ходит по расписанию, оно висит на каждой остановке. Есть электронные табло, на которых сообщается, через сколько минут какой автобус приедет. Данные о местонахождении каждой транспортной единицы считывают с GPS-модулей, установленных в транспорте.

Здание Республиканского художественного музея в Кишиневе.
© Sputnik / И. Зенин
В центре Кишинева появится современная остановка общественного транспорта

Пассажиры также могут использовать специальную программу на смартфоне, по которой возможно отслеживать местонахождение всех транспортных единиц или же построить маршрут до необходимой точки прибытия.

Билеты можно покупать в газетных киосках, в автоматах, либо у водителя. Также в части автобусов установлены билетоматы. После посадки в транспорт билет надо "пробить" в специальном устройстве.

Также есть несколько приложений для смартфонов, в которых можно приобретать билеты онлайн.

В части автобусов доступен бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.

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