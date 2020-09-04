Кишинев ориентирован на модель Люблина: что станет с общественным транспортом

Столичные власти могут получить финансирование от Европейской комиссии в рамках проекта, ориентированного на интегрированное городское развитие через взаимодействие с местными властями стран-членов ЕС и их партнерами.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Примэрия представила заявку для получения финансового гранта у Европейской комиссии в рамках программы развития устойчивых городов в Южной и Восточной Европе.Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Грант будет рассчитан для проектов в области городского общественного транспорта.

"У нас есть реальные шансы выиграть и стать частью проекта MOVIE IT like Lublin. Проект ориентирован на интегрированное городское развитие через взаимодействие с местными властями стран-членов ЕС и их партнерами", - заявил Чебан.

Он объяснил, что проект заключается в развитии системы общественного транспорта в Кишиневе в соответствии с моделью ее организации в городе Люблин (Польша).

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Бюджет ожидается в размере 3,5 миллиона евро, который также включает софинансирование муниципалитета в размере 5 процентов.

Модель общественного транспорта в Люблине

В Люблине курсируют как троллейбусы, так и автобусы. Весь транспорт ходит по расписанию, оно висит на каждой остановке. Есть электронные табло, на которых сообщается, через сколько минут какой автобус приедет. Данные о местонахождении каждой транспортной единицы считывают с GPS-модулей, установленных в транспорте.

Пассажиры также могут использовать специальную программу на смартфоне, по которой возможно отслеживать местонахождение всех транспортных единиц или же построить маршрут до необходимой точки прибытия.

Билеты можно покупать в газетных киосках, в автоматах, либо у водителя. Также в части автобусов установлены билетоматы. После посадки в транспорт билет надо "пробить" в специальном устройстве.

Также есть несколько приложений для смартфонов, в которых можно приобретать билеты онлайн.

В части автобусов доступен бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.

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