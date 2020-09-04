Некоторые маршруты общественного транспорта в Кишиневе временно изменятся

Ряд микроавтобусов и автобусов в течение нескольких дней будут ходить несколько по-иному. В примэрии рассказали, какие участки закрыты для движения.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Дорожно-транспортное движение по улице Албишоара на отрезке между бульваром Г. Виеру и улицей А. Пушкина приостановлено с 18.00 4 сентября до 24.00 6 сентября. Такие меры связаны с ремонтом теплосетей. Об этом в пятницу сообщили в примэрии Кишинева.

В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Автобусы №19, а также маршрутки №130, 131, 132, 134, 166 будут ездить с улицы Албишоара по улицам А. Пушкина, Иерусалимская, бульвару Г. Виеру и далее по установленному маршруту.

"Профильные муниципальные службы просят понимания и приносят извинения за доставленные гражданам неудобства. Водителям, которым нужно пересекать указанные участки, следует соблюдать временные дорожные знаки или объезжать соответствующие зоны", - отметили в столичной администрации.

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