03:07 05 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Ремонт дороги на улице Албишоара.

Некоторые маршруты общественного транспорта в Кишиневе временно изменятся

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
199 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31474606.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31554045/nekotorye-marshruty-obschestvennogo-transporta-chisinau-vremenno-izmenyatsya.html

Ряд микроавтобусов и автобусов в течение нескольких дней будут ходить несколько по-иному. В примэрии рассказали, какие участки закрыты для движения.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Дорожно-транспортное движение по улице Албишоара на отрезке между бульваром Г. Виеру и улицей А. Пушкина приостановлено с 18.00 4 сентября до 24.00 6 сентября. Такие меры связаны с ремонтом теплосетей. Об этом в пятницу сообщили в примэрии Кишинева.

Ремонт дороги на улице Албишоара идет полным ходом.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ремонт дороги на Албишоаре: улицу просто не узнать - фото
8

В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Автобусы №19, а также маршрутки №130, 131, 132, 134, 166 будут ездить с улицы Албишоара по улицам А. Пушкина, Иерусалимская, бульвару Г. Виеру и далее по установленному маршруту.

"Профильные муниципальные службы просят понимания и приносят извинения за доставленные гражданам неудобства. Водителям, которым нужно пересекать указанные участки, следует соблюдать временные дорожные знаки или объезжать соответствующие зоны", - отметили в столичной администрации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе будет курсировать транспорт, предназначенный только для детей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собянин рассказал Путину, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться