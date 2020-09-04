Ученые: российская вакцина от COVID-19 эффективна на сто процентов

Публикация в авторитетном журнале The Lancet: исследования показали, что вакцина "Спутник V" формирует комплексный иммунный ответ, безопасна и хорошо переносима.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунный ответ у ста процентов добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях, отличается безопасностью и обладает долгосрочным эффектом. Об этом заявили ученые на онлайн-брифинге, посвященном публикации статьи об итогах первой и второй фазы исследований вакцины "Спутник V" в ведущем международном медицинском журнале The Lancet.

В брифинге приняли участие директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), академик РАН Александр Гинцбург и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

При исследовании иммуногенности вакцины "Sputnik V" у всех добровольцев был зарегистрирован иммунный ответ не только на гуморальном, но и на клеточном уровне, что очень важно, сообщила на брифинге одна из разработчиков вакцины, доктор медицинских наук Инна Должикова.

Испытания показали, что иммунный ответ на COVID-19, возникший у добровольцев после применения российской вакцины, значительно превышает иммунитет пациентов, уже переболевших коронавирусом, отметила ученая. Еще один важный момент — наличие предсуществующего иммунитета у людей, перенесших другие заболевания, не влияет на эффективность российской вакцины.

"Можно заключить, что вакцина "Спутник V" безопасна, хорошо переносима добровольцами и позволяет сформировать комплексный иммунный ответ у ста процентов пациентов", — сказала Должикова.

Ученая сообщила, что при исследовании безопасности вакцины не было обнаружено ни одного серьезного нежелательного явления, в отличие от всех других разработок на мировом рынке. Уже получено разрешение на проведение третьей фазы исследований "Спутник V", которые стартовали в Москве.

Дмитриев: на Западе должны доказать безопасность своих подходов

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на брифинге, что благодаря работе уникальной команды разработчиков и поддержке со стороны Минздрава Россия заняла лидирующие позиции в мире по вакцинам против коронавируса и может помогать другим странам в этой важной борьбе.

В то же время, публикация в ведущем медицинском журнале The Lancet отвечает на все скептические вопросы, которые звучат со стороны Запада, подчеркнул Дмитриев. Он отметил, что подход российских ученых, выбравших путь модернизации известных, хорошо проверенных разработок, доказал свою правильность на фоне попыток создать вакцину на основе плохо изученных и небезопасных платформ.

"Эта публикация дает ответы на многие вопросы, которые задавались России. У нас только один вопрос к западным производителям — покажите, пожалуйста, своим гражданам результаты изучения долгосрочных последствий, влияние на фертильность, отсутствие канцерогенных эффектов.

Мы считаем, что таких исследований у них нет. И надо обратить внимание на то, как западные страны будут показывать долгосрочную безопасность таких, плохо изученных подходов", — сказал Дмитриев.

"Безусловно, фокус был выбран абсолютно правильный", — отметил он.

Гинцбург: вакцина "Спутник V" дает защиту против опасности любой силы

Возникновение клеточного иммунитета у добровольцев в ходе испытаний российской вакцины говорит о том, что есть хорошие перспективы на возникновение клеток памяти, сообщил на брифинге академик Александр Гинцбург.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Александр Гинцбург.

Клетки памяти хранят информацию о ранее действовавших антигенах и формируют вторичный иммунный ответ. Таким образом, схема иммунизации "Спутник V" не только создает высокий защитный эффект, но и действие этой защиты будет очень длительным.

"У автомобилей "Роллс-Ройс" нигде не указана их мощность. Во все документах написано просто, "достаточная", — заметил академик, отвечая на вопросы журналистов о эффективности российской вакцины. — Можно сказать, что иммунный ответ, который зафиксирован у добровольцев, также "достаточен" для противодействия заражению COVID-19 любой силы, какую только можно вообразить".

По аналогии с вакциной против вируса Эбола, которая была создана на такой же платформе, разработчики готовы утверждать, что эффект от данной вакцины будет сохраняться на должном уровне в течение двух лет или дольше, заявил директор НИЦ имени Гамалеи.

Додон: в Молдове рассчитывают на 100 тысяч доз вакцины

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает договориться с российскими партнерами по поводу представления республике 100 тысяч доз вакцины от коронавируса нового типа бесплатно. Об этом он заявил в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

Президент подчеркнул, что в этот непростой период с COVID-19 надо поддержать врачей, и как можно быстрее получить эту вакцину.

"Надеемся, получить первые партии этой вакцины после того, как Всемирная организация здравоохранения даст "добро". Получим первые партии вакцины и начнем с людей, которые входят в группу риска, которые на передовой в борьбе с коронавирусом, - врачи, люди в возрасте", - сказал Додон.

Глава государства заявил, что рассчитывает на получение вакцины из России в ноябре-декабре этого года.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, основанный в 1891 году, является ведущим в своей сфере исследовательским учреждением в мире.

По сообщению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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