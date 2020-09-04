"Желтый код" остается в силе: о чем предупреждают синоптики

В стране до середины сентября продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологическое, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 12 сентября.

"В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova