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Подсолнечник после засухи.

"Желтый код" остается в силе: о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1330)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200904/31554581/zheltyy-kod-ostaetsya-v-sile-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В стране до середины сентября продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологическое, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 12 сентября. 

"В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

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Тема:
Погода в Молдове (1330)

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