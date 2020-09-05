Тайны Шолданештского каньона: уникальное место Молдовы – фото

В условиях ограничений на путешествия жители Молдовы заново открывают для себя родную страну. Всем, кто хочет ярко провести выходной день, рекомендуем одно из самых интересных мест для туризма — Шолданештский каньон.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Осень по праву считается самой красивой порой в Молдове. Начиная с сентября погода становится более комфортной и прохладной, а природа окрашивается в яркие краски, что придает пейзажам особый колорит и очарование.

Для всех, кто уже побывал в Старом Оргееве, Цыпово и Сахарне, и ищет новые интересные направления для прогулки выходного дня, рекомендуем особенное место — Шолданештский каньон.

Здесь можно увидеть горные пейзажи, настоящие водопады, старую железную дорогу с многочисленными конструкциями конца XIX века, самый длинный железнодорожный туннель Молдовы, микро-ГЭС на речке Чорна и просто погрузиться в особую тишину, отдохнув от городской суеты.

О том, как открыть для себя эту достопримечательность, практически неизвестную для жителей Молдовы, в нашем фоторепортаже.

Как доехать

Для того чтобы погулять по каньону, необходимо попасть в город Шолданешты: на личном автомобиле или рейсовом микроавтобусе с Северного автовокзала. Вход в ущелье начинается за пределами города в его восточной части по дороге L174.

Очевидных указателей нет: лучше всего ориентироваться на русло реки Чорна, которая протекает по дну каньона и впадает в Днестр (для этого можно воспользоваться такими приложениями, как Google Maps, Maps Me или другими подобными картами).

Кстати, пока вы в самих Шолданештах, рекомендуем посетить вокзал города — его здание построено в конце XIX века и заслуживает отдельного внимания. Здесь чисто и ухоженно, а рядом расположена старая водонапорная башня.

Сейчас вокзал обслуживает только товарные поезда. Самое удивительное, что железнодорожные пути из города ведут в само ущелье, где железная дорога проходит прямо по крутым склонам. Но об этом чуть позже...

Наедине с природой

Выходим из города и попадаем в начало ущелья. На первый взгляд, впереди ничего приметного и, глядя на эту равнину, хочется спросить: "Где же обещанные горные виды?"

Следуем вдоль русла реки Чорна и входим в ущелье. Здесь, в его начале, можно увидеть заброшенную микро-ГЭС.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Небольшая ГЭС.

Склоны постепенно становятся более крутыми и высокими. Высота каньона составляет от 120 до 160 метров, а его общая протяженность — около 20 километров.

Сама речка извилистая, с многочисленными порогами и небольшими водопадами. А вот и первый из них, который уже обещает нам, что мы приехали сюда не зря.

Оказывается, красивые водопады в Молдове можно найти не только в Цыпово и Сахарне. Этот — высотой всего около 4 метров, но от этого не менее живописен. Ручей, вытекающий из водопада, впадает в Чорну. Его точное местоположение на карте можно посмотреть здесь.

Идем дальше: речка Чорна вьется по дну ущелья, образуя причудливые заводи. Планируя прогулку, учитывайте, что русло изменчиво, а каньон местами узкий, поэтому иногда придется переправляться на другой берег. Впрочем, так как речка узкая, это не доставит проблем.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Река Чорна.

Старейшая железная дорога

Одно из несомненных достоинств Шолданештского каньона — это его безлюдность, чего уже не найдешь в раскрученных туристических объектах Молдовы. Иногда можно встретить пастухов, пасущих овец, и это лишь дополняет пастораль и идиллию этого места.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Пасущиеся овцы, чуть выше видна железная дорога

А вот и обещанная железная дорога: она относится к участку "Бельцы – Рыбница – Слободка (Украина)" и была проложена еще в конце XIX века.

Молдавский блоггер Юрий Швец пишет: "В наши дни дорога используется крайне редко. Насколько я знаю, уже несколько лет здесь нет пассажирских перевозок. Это печально. Вполне вижу, как здесь можно было бы запустить небольшой туристический поезд (возможно, даже паровоз старый) — места прекрасные и посмотреть действительно есть на что".

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Поезд, проходящий по одной из террас склона.

В одном из мест железная дорога переходит на другой склон ущелья. "Как я понял, мост очень старый, построен ещё в 1800-х годах. Ещё на заклёпках!", — отмечает путешественник из Молдовы Dima Wom.

Юрий Швец добавляет: "Очень интересный объект. Уж поинтересней будет унгенского "моста Эйфеля", который на самом деле построен уже после войны вместо взорванного и на старый мост похож только весьма и весьма отдалённо".

Если подняться на сам мост, то можно выйти на железную дорогу и по шпалам дойти до самого длинного железнодорожного туннеля Молдовы: его длина составляет около 160 метров.

Юрий Швец проливает свет на историю этого сооружения, одного из немногих подобного рода в Молдове: "На фрагменте снимка можно увидеть и года строительства — "1891-1893". С другой стороны на портале стоит дата "1945" — тоннель был частично повреждён во Второй Мировой Войне и впоследствии восстановлен".

Кстати, сам туннель охраняется и недоступен для посещения: объектом можно любоваться только издалека.

Дойдя до туннеля, можно вернуться тем же путем в Шолданешты, а если не хочется повторять маршрут и вы не привязаны к личному автомобилю, рекомендуем подняться в село Попоуцы, откуда можно выйти к еще одной необыкновенной достопримечательности этих мест — подвесному мосту в Резине.

Этот мост уникален для Молдовы: под ним стометровая пропасть, здесь часто собираются роупджамперы. Роупджампинг (от английского "ropejumping", что в дословном переводе означает "верёвочные прыжки") — это прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов. Самые смелые туристы могут пройтись по мосту пешком: впрочем, не рекомендуем этого делать, ведь эта конструкция была проложена как трубопроводная, а не пешеходная.

Юрий Швец пишет: "Даже без прыжков пройти по мосту уже целое небольшое приключение. Пропасть под ногами отлично обозревается, мост скрипит, ветер дует".

Ну, а если вы не любите острые ощущения, то можно просто насладиться красивой панорамой на левый берег Днестра и приднестровский город Рыбницу. Именно такой вид открывается с холма над селом Чорна, что возвышается над Шолданештским каньоном.

Немного практической информации

Длина каньона от города Шолданешты до впадении реки Чорна в Днестр составляет около 20 километров. Рекомендуем к посещению его первую часть, которая тянется от Шолданешт до железнодорожного моста: именно она является самой интересной и живописной.

Учитывайте, что в ущелье только один родник и найти его достаточно непросто (он расположен у большого железнодорожного моста в каньоне). Поэтому для экскурсии по каньону рекомендуем запастись питьевой водой, перекусом, удобной обувью и, конечно же, хорошим настроением.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Шолданештский каньон.

Данный маршрут по праву считается одним из самых интересных в нашей стране. Пользователь Леонид Школьный пишет:

"Места, в самом деле, изумительнейшей красоты. Ещё в 80-х годах я проезжал по этой железной дороге по каньону, будучи в командировке по журналистским делам, и называл эти места "Молдавской Швейцарией". Сюда смело можно возить иностранных туристов и зарабатывать очень приличные деньги для страны. Жаль, что наше государство и туристические фирмы не используют это очевидный и красивый маршрут".

Пока осень не вступила в свои права, а на улице тепло и солнечно, советуем отправиться и погулять по этим удивительным местам. И привести оттуда собственные фотографии и впечатления, открыв для себя еще одну грань туристической Молдовы.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Прогулки по ущелью.

Выражаем признательность за предоставленные фотографии молдавским блоггерам Dima Wom и Юрию Швецу.

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