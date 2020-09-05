Ставка на местные сорта: какое будущее у столового винограда Молдовы

Селекционеры сейчас дорабатывают новые сорта, адаптированные к молдавскому климату. Среди них – "Кишмиш лучистый", "Молдавский бессемянный" и другие. Они долго хранятся в холодильниках и могут принести достойную прибыль виноградарям.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik, Дарья Чернега. В условиях изменяющегося климата, качественный урожай винограда могут обеспечить сорта местного происхождения. Такого мнения придерживается председатель Ассоциации производителей и экспортеров столового винограда Молдовы Георге Габерь. По словам специалиста, европейские сорта, например, итальянские или французские, высаженные в республике последние годы, как правило, не дают ожидаемого урожая.

"Я видел много виноградников сорта "Мускат-Италия", где с солнечной стороны гроздь желтая, красивая, а с тыльной стороны, даже с теневой, виноград кислый и его невозможно есть. То есть сорт приспособлен к тем условиям, где сумма температур значительно выше, чем в Молдове, где практически нет заморозков и воды попадает столько, сколько нужно", - отметил Габери.

В свою очередь, сорта, выведенные отечественными селекционерами приспособлены к молдавской почве и климату. Поэтому они легче переносят даже засушливый период.

Надежда на артезианские скважины

Как пояснил Габерь, большинство виноградников Молдовы расположены на холмах и склонах. Как правило, организовать полив на таком рельефе невозможно. Единственным выходом из ситуации, по мнению специалиста, может стать оросительная система, качающая воду из артезианских скважин.

Накануне правительство приняло решение, разрешающее использовать для полива влагу из подземных источников. Глава Ассоциации производителей и экспортеров столового винограда уточняет, что предварительно воду из артезианских скважин нужно обработать, чтобы нейтрализовать избыток кислотности, или, наоборот, щелочи.

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"Никто из сельхозпроизводителей не посадит очень дорогой суперинтенсивный сад или виноградник, инвестиции в который составляют 40-50 тысяч евро на гектар, чтобы через два-три года, когда он наконец-то начнет давать урожай, погубить его этой водой", - пояснил Габерь.

Собеседник отметил, что сегодня технологии позволяют добавлять в воду микроэлементы, которые требуются той или иной сельскохозяйственной культуре. Он привел пример Испании, где в некоторых регионах плантации столового винограда полностью орошаются водой из артезианских скважин. Влагу при этом доводят до нужной кондиции на специальных станциях.

Пока нет воды, виноград вянет

По данным профильной ассоциации, в этом году урожай столового винограда не достигнет желаемой отметки в 100 тысяч тонн экспортных поставок. О том, что год будет трудным, виноградарям стало ясно еще весной. Уже тогда из-за бесснежной зимы влаги в земле не хватало: корневая система была сухой на глубине 30-50 сантиметров.

"Из-за этого дефицита виноградники тронулись в рост значительно позже. Очень медленно, в конце мая-начале июня росли побеги", - рассказал Габери.

По этой причине виноград в Молдове в этом году созрел на две-три недели позже, чем обычно. На некоторых плантациях ягоды вянут из-за отсутствия влаги.

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