Ставка на местные сорта: какое будущее у столового винограда Молдовы

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik, Дарья Чернега. В условиях изменяющегося климата, качественный урожай винограда могут обеспечить сорта местного происхождения. Такого мнения придерживается председатель Ассоциации производителей и экспортеров столового винограда Молдовы Георге Габерь. По словам специалиста, европейские сорта, например, итальянские или французские, высаженные в республике последние годы, как правило, не дают ожидаемого урожая.
"Я видел много виноградников сорта "Мускат-Италия", где с солнечной стороны гроздь желтая, красивая, а с тыльной стороны, даже с теневой, виноград кислый и его невозможно есть. То есть сорт приспособлен к тем условиям, где сумма температур значительно выше, чем в Молдове, где практически нет заморозков и воды попадает столько, сколько нужно", - отметил Габери.
В свою очередь, сорта, выведенные отечественными селекционерами приспособлены к молдавской почве и климату. Поэтому они легче переносят даже засушливый период.
Надежда на артезианские скважины
Накануне правительство приняло решение, разрешающее использовать для полива влагу из подземных источников. Глава Ассоциации производителей и экспортеров столового винограда уточняет, что предварительно воду из артезианских скважин нужно обработать, чтобы нейтрализовать избыток кислотности, или, наоборот, щелочи.
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Собеседник отметил, что сегодня технологии позволяют добавлять в воду микроэлементы, которые требуются той или иной сельскохозяйственной культуре. Он привел пример Испании, где в некоторых регионах плантации столового винограда полностью орошаются водой из артезианских скважин. Влагу при этом доводят до нужной кондиции на специальных станциях.
Пока нет воды, виноград вянет
По данным профильной ассоциации, в этом году урожай столового винограда не достигнет желаемой отметки в 100 тысяч тонн экспортных поставок. О том, что год будет трудным, виноградарям стало ясно еще весной. Уже тогда из-за бесснежной зимы влаги в земле не хватало: корневая система была сухой на глубине 30-50 сантиметров.
"Из-за этого дефицита виноградники тронулись в рост значительно позже. Очень медленно, в конце мая-начале июня росли побеги", - рассказал Габери.
По этой причине виноград в Молдове в этом году созрел на две-три недели позже, чем обычно. На некоторых плантациях ягоды вянут из-за отсутствия влаги.
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