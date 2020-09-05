Нелегкий выбор молдаванина: из своей страны не выгонят, а в чужой можно заработать

По данным Нацбанка Молдовы, в январе-июле 2020 года поступило 794,9 млн долларов, тогда как в январе-июле 2019 года – 703,3 млн долларов. Это на фоне многочисленных ограничений и спада экономики, связанных с коронавирусом.

В Молдове ожидали резкого уменьшения в объемах денежных переводов, поскольку меры самоизоляции, принятые во многих странах, должны были сказаться на экономике и на заработках мигрантов.

Однако, по данным ежемесячной статистики Нацбанка Молдовы, этого не наблюдалось:

Январь 2020 года – 87 млн долларов,

Февраль – 95 млн,

Март – 95 млн,

Апрель – 92 млн.

То есть, переводы были практически неизменны, что говорит о востребованности работников из Молдовы за рубежом, и о том, что они сумели достаточно благополучно пережить кризисную ситуацию. Потом пошел резкий подъем:

Май 2020 года – 135 млн долларов,

Июнь – 143 млн,

Июль – 148,8 млн.

В течение трех месяцев граждане Молдовы перевели на родину 426 млн долларов, или 53,5% всей суммы, поступившей за полугодие.

Россия в числе главных работодателей

Россия в течение многих лет была главным работодателем для граждан Молдовы, что выражалось в лидирующей позиции России в списке стран, откуда мигранты шлют переводы на родину. Однако, постепенно трудовой рынок Евросоюза становится более привлекательным. Это связано с введением с 2014 года безвизового въезда для граждан Молдовы в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней. Это установление не дает права на работу, но часто используется для поиска работы. Люди сначала приезжают, потом в течение трех месяцев ищут работу, и как только ее находят, то подают на рабочую визу. Потому растет доля переводов из стран Евросоюза, и в июле 2020 года на ЕС приходилось 45,3% денежных переводов, а на СНГ – 16,4%.

Помимо относительной легкости выезда на работу в Европу, на положение молдавских трудовых мигрантов в России оказывали влияние еще и другие факторы. Среди них сильная конкуренция со стороны граждан стран Центральной Азии, в особенности Кыргызстана, который получил преференции как член ЕАЭС. Также можно отметить довольно узкую специализацию молдавских трудовых мигрантов: сезонные работы, услуги по ремонту, строительство. Граждане же стран Центральной Азии заняты сразу во многих отраслях, в том числе в торговле, сфере услуг, транспорте. Натиск со стороны трудовых мигрантов из Центральной Азии настолько силен, что в последние годы в самой Молдове стали нанимать работников из Узбекистана.

Впрочем, помесячная статистика говорит о постоянном изменении рейтинга стран, из которых поступают денежные переводы.

К примеру, в апреле 2020 года из России поступило 11,7 млн долларов, а из Израиля – 15,4 млн, из Италии – 14 млн, из Германии – 13,3 млн. долларов. В июле 2020 года картина была несколько иной: Израиль был на первом месте – 27,8 млн. долларов, Россия на втором месте – 22,4 млн долларов, оттеснив в сторону Италию – 21,5 млн. и Германию – 13,9 млн долларов. В заработках и переводах молдавских мигрантов, очевидно, присутствует сезонный фактор, и летом они зарабатывают больше.

Помоги сам – помогут и тебе

В прошлые годы сумма переводов в Молдову довольно ощутимо колебалась и даже испытывала некоторую тенденцию к сокращению, которую вряд ли можно было бы объяснить экономическими факторами. Скорее, здесь было другое: мигранты из Молдовы выезжали в другие страны на постоянное место жительства. Россия стоит на первом месте по числу граждан Молдовы, живущих постоянно, - 36,4 тысячи человек. Затем следует Украина – 26,7 тысяч человек, США – 16,8 тысяч человек, Германия – 13,7 тысяч человек.

По этой причине мигранты больше тратили на свое обустройство, чем на помощь своим родственникам, оставшимся на родине. Скажем, в Германии только в 2018 году бессрочный вид на жительство получили 3000 граждан Молдовы. Хотя, при этом, в немецкое гражданство перешло в 2018 году всего 370 бывших граждан Молдовы.

Однако, коронавирус многое изменил во взглядах мигрантов из Молдовы на свое дальнейшее будущее, и это выразилось, в частности, в резком росте переводов на родину.

Быть иностранным гражданином в стране, с закрытыми на карантин границами и режимом самоизоляции оказалось очень некомфортно. Можно потерять работу, средства к существованию, саму возможность проживания за границей – и тогда надежда только на посольство Молдовы и возвращение на родину. Там, в Молдове, где найти хорошую работу трудно (она есть, но по весьма низким ставкам), возвращающиеся могут рассчитывать только на помощь родственников.

Потому, думается, что количество переводов отражает стремление мигрантов укрепить родственные связи, чтобы в случае чего можно было рассчитывать на ответную помощь. С чисто экономической точки зрения, отношения, возникающие между мигрантами и их родственниками, вполне можно рассматривать как обмен услугами; когда старшие родственники присматривают за детьми и могут помочь в трудной ситуации, а взамен получают деньги на проживание. Хотя эта точка зрения может выглядеть странной, тем не менее, она позволяет проводить экономический анализ.

К тому же иностранный гражданин всегда живет в условиях некоторой вероятности отказа в разрешении на проживание и даже депортации, что может определяться не только его собственным поведением, но и экономическими и политическими факторами в стране пребывания. Из своей же родной страны, как ни крути, не выгонят.

Возможные перспективы

Каковы дальнейшие перспективы молдавской миграции в Россию?

Во-первых, Россия была и останется для граждан Молдовы страной привлекательной для работы, учебы и проживания. В языковом и культурном отношении Россия им ближе, чем Германия, Италия, или даже Румыния.

Упрощение получения российского гражданства может несколько усилить тенденцию к отъезду в Россию; наличие гражданства многое упрощает – устройство на работу, приобретение жилья, предпринимательство. Однако, стоит заметить, что переход в российское гражданство в определенном смысле является разрывом с Молдовой, и это решение определяется не только экономическими, но и культурными, политическими, мировоззренческими причинами. Такое решение примут в первую очередь те, кому Россия ближе.

Во-вторых, хотя европейский рынок труда для них более привлекательный, Россия, тем не менее, в дальнейшем будет занимать 2-е или 3-е место в списке стран, в которые стремятся молдавские трудовые мигранты. Это так, хотя бы в силу большого количества граждан Молдовы, живущих в России. По официальным данным – до 340 тысяч человек, а по другим оценкам до 500 тысяч человек. На выбор страны трудоустройства, впрочем, влияет множество факторов, и симпатии граждан Молдовы, выезжающих за границу, явно изменчивы, могут склоняться в пользу той или другой страны. В особенности, если это краткосрочная, сезонная трудовая миграция, а не длительное устройство с получением вида на жительство.

В-третьих, можно ожидать увеличения, хотя и постепенного, переводов молдавских мигрантов на родину, поскольку коронавирус показал, насколько важно иметь поддержку в трудные времена.

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