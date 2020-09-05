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Трудовые мигранты идут по Патриаршему мосту в Москве.

Нелегкий выбор молдаванина: из своей страны не выгонят, а в чужой можно заработать

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200905/31557395/Nelegkiy-vybor-moldavanina-iz-svoey-strany-ne-vygonyat-a-v-chuzhoy-mozhno-zarabotat.html

Молдова в первое полугодие 2020 года получила значительно больше денежных переводов от своих граждан, работающих за рубежом. Ситуацию анализирует политолог Дмитрий Верхотуров.

По данным Нацбанка Молдовы, в январе-июле 2020 года поступило 794,9 млн долларов, тогда как в январе-июле 2019 года – 703,3 млн долларов. Это на фоне многочисленных ограничений и спада экономики, связанных с коронавирусом.

В Молдове ожидали резкого уменьшения в объемах денежных переводов, поскольку меры самоизоляции, принятые во многих странах, должны были сказаться на экономике и на заработках мигрантов.

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Однако, по данным ежемесячной статистики Нацбанка Молдовы, этого не наблюдалось:

Январь 2020 года – 87 млн долларов,
Февраль – 95 млн,
Март – 95 млн,
Апрель – 92 млн.

То есть, переводы были практически неизменны, что говорит о востребованности работников из Молдовы за рубежом, и о том, что они сумели достаточно благополучно пережить кризисную ситуацию. Потом пошел резкий подъем:

Май 2020 года – 135 млн долларов,
Июнь – 143 млн,
Июль – 148,8 млн.

В течение трех месяцев граждане Молдовы перевели на родину 426 млн долларов, или 53,5% всей суммы, поступившей за полугодие.

Россия в числе главных работодателей

Россия в течение многих лет была главным работодателем для граждан Молдовы, что выражалось в лидирующей позиции России в списке стран, откуда мигранты шлют переводы на родину. Однако, постепенно трудовой рынок Евросоюза становится более привлекательным. Это связано с введением с 2014 года безвизового въезда для граждан Молдовы в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней. Это установление не дает права на работу, но часто используется для поиска работы. Люди сначала приезжают, потом в течение трех месяцев ищут работу, и как только ее находят, то подают на рабочую визу. Потому растет доля переводов из стран Евросоюза, и в июле 2020 года на ЕС приходилось 45,3% денежных переводов, а на СНГ – 16,4%.

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Помимо относительной легкости выезда на работу в Европу, на положение молдавских трудовых мигрантов в России оказывали влияние еще и другие факторы. Среди них сильная конкуренция со стороны граждан стран Центральной Азии, в особенности Кыргызстана, который получил преференции как член ЕАЭС. Также можно отметить довольно узкую специализацию молдавских трудовых мигрантов: сезонные работы, услуги по ремонту, строительство. Граждане же стран Центральной Азии заняты сразу во многих отраслях, в том числе в торговле, сфере услуг, транспорте. Натиск со стороны трудовых мигрантов из Центральной Азии настолько силен, что в последние годы в самой Молдове стали нанимать работников из Узбекистана.

Впрочем, помесячная статистика говорит о постоянном изменении рейтинга стран, из которых поступают денежные переводы.

К примеру, в апреле 2020 года из России поступило 11,7 млн долларов, а из Израиля – 15,4 млн, из Италии – 14 млн, из Германии – 13,3 млн. долларов. В июле 2020 года картина была несколько иной: Израиль был на первом месте – 27,8 млн. долларов, Россия на втором месте – 22,4 млн долларов, оттеснив в сторону Италию – 21,5 млн. и Германию – 13,9 млн долларов. В заработках и переводах молдавских мигрантов, очевидно, присутствует сезонный фактор, и летом они зарабатывают больше.

Помоги сам – помогут и тебе

В прошлые годы сумма переводов в Молдову довольно ощутимо колебалась и даже испытывала некоторую тенденцию к сокращению, которую вряд ли можно было бы объяснить экономическими факторами. Скорее, здесь было другое: мигранты из Молдовы выезжали в другие страны на постоянное место жительства. Россия стоит на первом месте по числу граждан Молдовы, живущих постоянно, - 36,4 тысячи человек. Затем следует Украина – 26,7 тысяч человек, США – 16,8 тысяч человек, Германия – 13,7 тысяч человек.

По этой причине мигранты больше тратили на свое обустройство, чем на помощь своим родственникам, оставшимся на родине. Скажем, в Германии только в 2018 году бессрочный вид на жительство получили 3000 граждан Молдовы. Хотя, при этом, в немецкое гражданство перешло в 2018 году всего 370 бывших граждан Молдовы. 

Однако, коронавирус многое изменил во взглядах мигрантов из Молдовы на свое дальнейшее будущее, и это выразилось, в частности, в резком росте переводов на родину.

Быть иностранным гражданином в стране, с закрытыми на карантин границами и режимом самоизоляции оказалось очень некомфортно. Можно потерять работу, средства к существованию, саму возможность проживания за границей – и тогда надежда только на посольство Молдовы и возвращение на родину. Там, в Молдове, где найти хорошую работу трудно (она есть, но по весьма низким ставкам), возвращающиеся могут рассчитывать только на помощь родственников.

Глава комитета по делам СНГ Госдумы РФ Леонид Калашников
© Sputnik / Владимир Федоренко
Депутат Госдумы: спасибо мигрантам за помощь в борьбе с коронавирусом в России

Потому, думается, что количество переводов отражает стремление мигрантов укрепить родственные связи, чтобы в случае чего можно было рассчитывать на ответную помощь. С чисто экономической точки зрения, отношения, возникающие между мигрантами и их родственниками, вполне можно рассматривать как обмен услугами; когда старшие родственники присматривают за детьми и могут помочь в трудной ситуации, а взамен получают деньги на проживание. Хотя эта точка зрения может выглядеть странной, тем не менее, она позволяет проводить экономический анализ.

К тому же иностранный гражданин всегда живет в условиях некоторой вероятности отказа в разрешении на проживание и даже депортации, что может определяться не только его собственным поведением, но и экономическими и политическими факторами в стране пребывания. Из своей же родной страны, как ни крути, не выгонят.

Возможные перспективы

Каковы дальнейшие перспективы молдавской миграции в Россию?

Во-первых, Россия была и останется для граждан Молдовы страной привлекательной для работы, учебы и проживания. В языковом и культурном отношении Россия им ближе, чем Германия, Италия, или даже Румыния.

Упрощение получения российского гражданства может несколько усилить тенденцию к отъезду в Россию; наличие гражданства многое упрощает – устройство на работу, приобретение жилья, предпринимательство. Однако, стоит заметить, что переход в российское гражданство в определенном смысле является разрывом с Молдовой, и это решение определяется не только экономическими, но и культурными, политическими, мировоззренческими причинами. Такое решение примут в первую очередь те, кому Россия ближе.

Выдача трудовых патентов в Едином миграционном центре Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Патенты трудовым мигрантам в России продлили, и существенно

Во-вторых, хотя европейский рынок труда для них более привлекательный, Россия, тем не менее, в дальнейшем будет занимать 2-е или 3-е место в списке стран, в которые стремятся молдавские трудовые мигранты. Это так, хотя бы в силу большого количества граждан Молдовы, живущих в России. По официальным данным – до 340 тысяч человек, а по другим оценкам до 500 тысяч человек. На выбор страны трудоустройства, впрочем, влияет множество факторов, и симпатии граждан Молдовы, выезжающих за границу, явно изменчивы, могут склоняться в пользу той или другой страны. В особенности, если это краткосрочная, сезонная трудовая миграция, а не длительное устройство с получением вида на жительство.

В-третьих, можно ожидать увеличения, хотя и постепенного, переводов молдавских мигрантов на родину, поскольку коронавирус показал, насколько важно иметь поддержку в трудные времена.

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