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Очистка реки Бык.

Работы по очистке реки Бык в Кишиневе близки к завершению

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200905/31559751/raboty-po-ochistke-rusla-reki-byk-v-kishineve-blizki-k-zaversheniyu.html

Коммунальные службы, которые занимались ассанацией русла в пределах города, вывезли более 35 тысяч тонн ила и мусора.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Очистка русла реки Бык в столице Молдовы вступила в завершающую фазу. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Река Бык в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Doina Chiorescu
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По словам градоначальника, с начала работ коммунальные службы извлекли из реки и вывезли более 35 тысяч тонн ила. Кроме того, на все протяжении реки в пределах муниципия Кишинев, вплоть до улица Измайловской, русло очистили от упавших деревьев, веток, старых автомобильных покрышек и другого мусора.

В настоящий момент работы продолжаются в периметре улиц Петру Рареш - Михай Витязул, где объем выполнения - 80 процентов.

Крайний срок завершения работ по очистке Быка - 10 сентября. Стоимость проекта составила 3,5 миллиона леев, выделенных муниципальным бюджетом.

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков русла сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.

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Теги:
Бык


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