Работы по очистке реки Бык в Кишиневе близки к завершению

Коммунальные службы, которые занимались ассанацией русла в пределах города, вывезли более 35 тысяч тонн ила и мусора.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Очистка русла реки Бык в столице Молдовы вступила в завершающую фазу. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, с начала работ коммунальные службы извлекли из реки и вывезли более 35 тысяч тонн ила. Кроме того, на все протяжении реки в пределах муниципия Кишинев, вплоть до улица Измайловской, русло очистили от упавших деревьев, веток, старых автомобильных покрышек и другого мусора.

В настоящий момент работы продолжаются в периметре улиц Петру Рареш - Михай Витязул, где объем выполнения - 80 процентов.

Крайний срок завершения работ по очистке Быка - 10 сентября. Стоимость проекта составила 3,5 миллиона леев, выделенных муниципальным бюджетом.

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков русла сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova