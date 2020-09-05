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Полицейский автомобиль

Проверка на дорогах: полиция наложила около 60 штрафов

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200905/31564492/proverka-na-dorogakh-politsiya-nalozhila-okolo-60-shtrafov.html

Патрульные вместе со спецназом проверили сотни автомобилей, выявляя нарушителей правил дорожного движения и "уклонистов".

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности совместно с бойцами бригады спецназа "Fulger" провели рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения на трассах Молдовы и водителей, которые уклоняются от ранее наложенных взысканий.

В Страшенском, Ниспоренском и Хынчештском районах были проверены около 300 автомобилей. В результате рейда наложено 59 штрафов и 176 штрафных баллов.

Дорожный знак.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Самым частым нарушением традиционно является несоблюдение скоростного режима - 34 случая. Еще 12 водителей не обращали внимания на дорожные знаки, 6 человек нарушили правила регистрации транспортных средств, трое передвигались без водительских прав. Один автомобиль был доставлен на штрафстоянку, так как судебный пристав объявил транспортное средство в розыск.

Еще 114 водителей, нарушивших правила дорожного движения, попали в объективы видеокамер и будут наказаны в соответствии с законодательством.

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Теги:
правила дорожного движения


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