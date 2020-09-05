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Врачи в больнице/

Минздрав: в Молдове подтверждены 567 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1855)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200905/31565203/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-567-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 39 473.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 567 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в субботу сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зафиксировано четыре эпизода импорта инфекции - из Турции, Египта, Франции и Чехии.

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Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 39 473.

За минувшие сутки проведены 2628 тестов, из них первичных - 2460.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 26 медработников: 10 врачей, 15 медсестер и одного сотрудника из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 549 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 358 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 27 799 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1063.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1855)

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Теги:
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