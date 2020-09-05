В столице откроют отделение интенсивной терапии для детей с COVID-19

Решение было принято в связи с ростом числа несовершеннолетних, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. При Институте матери и ребенка в Кишиневе откроется отделение интенсивной терапии, куда будут госпитализированы дети с подтвержденной инфекцией COVID-19, тяжелыми формами или наличием других сопутствующих заболеваний. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Решение было принято на заседании Национального координационного центра по борьбе с эпидемией COVID-19, в котором участвовали главные врачи детских больниц.

Кроме того, был рассмотрен вопрос об объединении отделений интенсивной терапии на национальном уровне. Было отмечено, что в ближайшее время из Турции будут доставлены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19". Оборудование будет распространено во всех медицинских учреждениях, которые обладают отделениями интенсивной терапии.

Напомним, что в пятницу от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погиб 15-летний пациент.

Несколько дней назад муниципальные власти сообщили о тревожном росте числа случаев заражения COVID-19 среди детей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova