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Центр матери и ребенка.

В столице откроют отделение интенсивной терапии для детей с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1855)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200905/31565647/dlya-detey-s-tyazheloy-formoy-covid-19-otkroyut-otdelenie-intensivnoy-terapii.html

Решение было принято в связи с ростом числа несовершеннолетних, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. При Институте матери и ребенка в Кишиневе откроется отделение интенсивной терапии, куда будут госпитализированы дети с подтвержденной инфекцией COVID-19, тяжелыми формами или наличием других сопутствующих заболеваний. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Решение было принято на заседании Национального координационного центра по борьбе с эпидемией COVID-19, в котором участвовали главные врачи детских больниц.

Кроме того, был рассмотрен вопрос об объединении отделений интенсивной терапии на национальном уровне. Было отмечено, что в ближайшее время из Турции будут доставлены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19". Оборудование будет распространено во всех медицинских учреждениях, которые обладают отделениями интенсивной терапии.

Напомним, что в пятницу от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погиб 15-летний пациент.

Несколько дней назад муниципальные власти сообщили о тревожном росте числа случаев заражения COVID-19 среди детей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1855)

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Теги:
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