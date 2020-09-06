Небесное удовольствие: как раньше добирались из райцентров в Кишинев и обратно

Верится с трудом, но еще сравнительно не так давно у жителей Молдовы была альтернатива - вместо поездки в автобусе они могли воспользоваться авиарейсами, которые связывали столицу республики с большинством районных центров и даже некоторыми селами.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Сегодня эта картина из советского прошлого кажется почти утопической для современной Молдовы, однако по всей территории Советской Молдавии существовали небольшие аэродромы и авиапассажиры могли за доступную плату в течение 20-60 минут (в зависимости от расстояния) добраться до нужной им точки.

© Sputnik / Селезнёв "Кукурузник".

Сейчас все эти провинциальные площади, где когда-то ревели моторы "кукурузников", перепаханы, даже намека не осталось, что когда-то там были небольшие, но вполне "рабочие" взлетно-посадочные полосы.

Когда-то над селами "ревели" моторы

По всей стране в 60-70 годы пошлого столетия висели объявления следующего содержания: "Де ла Кишинэу плякэ ын фиекаре зи авиоане ын тоате райоане републичий. Билетеле се вынд ла аженция "Аэрофлот" - проспектул Ленин колц ку страда "28 юние" ("Ежедневно из Кишинева вылетают рейсы во все районы республики. Билеты продаются в агентстве "Аэрофлот" на пересечении проспекта Ленина и улицы "28 июня" - ред.).

Ниже в объявлении приводился и список направлений, и время отправки рейсов. Так, к примеру, вылет из Кишинева в Атаки осуществлялся в 9:20 утра, из столицы в Брэтушаны - в 09 часов 35 минут.

Из Кишинева также можно было добраться в Единцы, Липканы, Окницу, Тырнова, Флорешты, Рыбницу, Дрокию, Тараклию, Чадыр-Лунгу, Кагул, Комрат, Леова. Также ежедневно из столицы МССР вылетал рейс на Черновцы (Украина) в 13:55.

Молодым сельским жителям сложно представить себе в наше время в Молдове, что их родители и деды могли бы за считанные минуты очутиться в Кишиневе, не трясясь в старых микроавтобусах часами. Наверняка малую авиацию в стране можно было бы восстановить, но это - нерентабельно. Сегодня деньги стали превыше людских интересов.

К слову - самолет "Ан-2", метко прозванный в народе "кукрузником", сегодня выпускается в Китайской Народной Республике и активно используется в сельском хозяйстве и малой авиации.

Модель занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире, которая выпускается уже более 70 лет.

Немного из истории авиации Молдовы

В Кишинев 19 сентября 1944 года прибыла первая партия транспортных самолетов "По-2" и была создана молдавская эскадрилья "Аэрофлота".

Помимо пятнадцати самолетов типа "По-2", выполняющих внутренние рейсы и работающих в сельском хозяйстве, было еще два "Ли-2", которые использовались на рейсах в Москву, некоторые города Украины и на летние курорты Черного моря и Кавказа.

Новый аэропорт в Кишиневе, способный принимать газотурбинные самолеты, открылся в начале 1960-х годов, а Бельцы служили региональным аэропортом для внутримолдавских и внутрисоветских рейсов, а также для использования в сельском хозяйстве.

В 1965 году предприятие получило статус Управления гражданской авиации, а новые самолеты "Ан-2", "Ан-10" , "Ан-12" и "Ан-24" расширили свой флот как в Кишиневе, так и в Бельцах.

Кадры из фильма Михаила Кулика "Колыбельная", снятого в 1959 году, показывают с высоты птичьего полета центральную часть Кишинева тех лет — проспект Ленина (ныне — проспект Штефан чело Маре), посадку самолета, здание старого аэропорта.

Регулярные рейсы начались во многие города СССР, самолеты осуществляли также транспортировку фруктов и овощей, выращенных в Молдавской ССР, в крупнейшие промышленные центры Союза.

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